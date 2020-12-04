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Qualcomm наконец-то выпустила свой мобильный чипсет следующего поколения Snapdragon 888. Прежде всего, в глаза бросается непоследовательность в наименовании – пропуск ожидаемой цифры «875» в пользу «888». Видимо, таким образом компания хочет подчеркнуть, что новый чип – что-то намного больше, чем просто банальный прирост производительности. Однако независимо от названия, новый набор микросхем, который будет использоваться в следующем поколении флагманских смартфонов на базе Android, – очень важен для развития индустрии в целом.

Даже на первый взгляд Snapdragon 888 – большой шаг вперед по сравнению с прошлогодним Snapdragon 865. Это первый чипсет Qualcomm, построенный по 5-нм техпроцессу, после того, как Apple выпустила 5-нм A14 Bionic в iPad Air и iPhone 12. Snapdragon 888 также имеет встроенный модем 5G (в прошлогоднем Snapdragon 865 такой модем был отдельным) и может похвастаться улучшенным искусственным интеллектом в области обработки изображений.

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Ниже более детально рассмотрим главные особенности нового чипсета Qualcomm Snapdragon 888.

Более быстрая производительность

Понятное дело, что Snapdragon 888 предлагает лучшую производительность, чем Snapdragon 865. Это означает, что он поддерживает работу со всеми современными приложениями и может быстрее запускать современные мобильные игры. Кроме того, скорости его работы с запасом хватит даже на будущее.

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Прирост производительности Snapdragon 888 стал возможен благодаря новым ядрам Kryo 680, которые производятся по 5-нм техпроцессу. Основан процессор на ARM Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,84 ГГц. Как заверяет Qualcomm, все это обеспечивает увеличение общей производительности на 25%.

Более быстрая графическая производительность

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Общий прирост производительности чипсета не заканчивается на базовой производительности лишь самого процессора. Snapdragon 888 также предлагает улучшенный графический процессор в виде нового Adreno 660. Именно он больше всего влияет на общий прирост производительности чипа, нежели ядра процессора Kryo 680. Благодаря новому графическому процессору, Snapdragon 888 оказался на 35% более мощным, чем Snapdragon 865.

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Результатом лучшей графической производительности является то, что Snapdragon 888 более эффективно обрабатывает мобильные игры с более детализированной графикой, сокращает время загрузки игры и в общем является лучшим выбором на рынке для любителей мобильного гейминга на Android.

Лучшая обработка изображений

В Snapdragon 888 компания Qualcomm серьезно усовершенствовала технологию обработки изображений. Все это благодаря новому сигнальному процессору Spectra 580 CV-ISP, который одновременно может обрабатывать изображения с трех разных камер. Это позволяет, например, мгновенно переключаться между камерами смартфона во время съемки.

Также новый сигнальный процессор в среднем может обрабатывать до 2,7 гигапикселей в секунду. А это в три раза больше, чем у предыдущего Spectra 480, который обрабатывает только 2 гигапикселя. Теперь для Snapdragon 888 обработка видео в реальном времени в максимальном разрешении камеры и частотой 120 к/с совсем не проблема. Раньше это было невозможно.

Кроме того, Spectra 580 CV-ISP сильно улучшает светочувствительность при плохом освещении и поддерживает фотосенсоры с «шахматным HDR».

Сети 5G

Как и следовало ожидать, Snapdragon 888 поддерживает сети 5G . Однако сам принцип такой поддержки немного изменился, в сравнении с предыдущим чипом от Qualcomm. Теперь Snapdragon 888 имеет модем Snapdragon X60 5G, и он интегрирован в чипсет, в отличие от X55, который использовался в Snapdragon 865. В будущем это позволит удешевить новый чип для производителей смартфонов, что для многих из них является очень важным преимуществом. Также это позволит сократить пространство, необходимое для размещения набора микросхем внутри телефона, что позволит немного увеличить размеры аккумулятора и, соответственно, его емкость. Кроме того, новый модем будет более эффективно расходовать ресурсы батареи при активной передаче данных через сети 5G.

Важно также отметить, что модем Snapdragon X60 5G также поддерживает сети Wi-Fi 6 и 6E. Однако многие прекрасно понимают, что для многих пользователей современных смартфонов 5G пока остается роскошью.

ИИ во всех сферах

Qualcomm продолжает полагаться на работу искусственного интеллекта (ИИ) во многих сценариях работы со смартфоном. В новом чипе Snapdragon 888 за работу с ИИ отвечает процессор Qualcomm Hexagon 780 AI. Все его возможности компания более детально показала в своих демонстрациях.

Например, ИИ может стереть человека из видео сцены и вставить вас вместо него. И все это в реальном времени. С практической стороны, более быстрая обработка ИИ означает лучшую обработку естественного языка, перевод и многое другое. Еще лучше то, что он сократит использование батареи. Согласно Qualcomm, производительность на ватт Hexagon 780 в три раза выше, чем у Snapdragon 865.

Также не забываем, что в прошлом году компания запустила Qualcomm Sensing Hub, второе поколение которого теперь предлагает процессор AI с более низким энергопотреблением.