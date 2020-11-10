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OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition еще в начале этого месяца. Теперь же, благодаря китайским ребятам из MyDrivers, мы можем поближе познакомиться с этим устройством.

На фотографиях ниже можно увидеть телефон во плоти. Исходя из них, мы видим, что компания OnePlus поменяла всю заднюю часть устройства, куда нанесла логотип Cyberpunk 2077. Хотя камеры остались такими же, как на OnePlus 8T, однако сам их модуль стал намного больше. Телефон по-прежнему сделан из металла и стекла, но имеет новый дизайн.

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На задней панели устройства также красуется текстура в виде кованого углеродного волокна. Лицевая сторона смартфона практически не изменилась, а его размеры остались прежними. Лоток для SIM-карты имеет уплотнение в угоду водонепроницаемости. На изображениях также можно увидеть упаковку, в которой новый смартфон будет поставляться.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition пока анонсирован только в Китае. Возможно, со времен фанаты смогут получить смартфон и в других уголках мира, но об этом пока ничего не известно. Рассматриваемый вариант устройства поставляется с HydrogenOS, а не с OxygenOS, поэтому сервисы от Google в нем отсутствуют.

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