Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition – живые изображения смартфона от MyDrivers

Выглядит смарфон довольно футуристично и определенно вписывается в тему Cyberpunk 2077
[ ] для раздела Блоги
1
В 10 раз упала цена на 3070 в Ситилинке
Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition еще в начале этого месяца. Теперь же, благодаря китайским ребятам из MyDrivers, мы можем поближе познакомиться с этим устройством.

На фотографиях ниже можно увидеть телефон во плоти. Исходя из них, мы видим, что компания OnePlus поменяла всю заднюю часть устройства, куда нанесла логотип Cyberpunk 2077. Хотя камеры остались такими же, как на OnePlus 8T, однако сам их модуль стал намного больше. Телефон по-прежнему сделан из металла и стекла, но имеет новый дизайн.

анонсы и реклама
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

На задней панели устройства также красуется текстура в виде кованого углеродного волокна. Лицевая сторона смартфона практически не изменилась, а его размеры остались прежними. Лоток для SIM-карты имеет уплотнение в угоду водонепроницаемости. На изображениях также можно увидеть упаковку, в которой новый смартфон будет поставляться.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition пока анонсирован только в Китае. Возможно, со времен фанаты смогут получить смартфон и в других уголках мира, но об этом пока ничего не известно. Рассматриваемый вариант устройства поставляется с HydrogenOS, а не с OxygenOS, поэтому сервисы от Google в нем отсутствуют.  

реклама


реклама


реклама

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cyberpunk 2077 hydrogenos oneplus 8t cyberpunk 2077 edition смартфон oneplus 8t cyberpunk 2077 edition
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Методика массового тестирования блоков питания V2.0
11
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
32
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
13
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
919
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 919
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
2 ноября 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производительность AMD Ryzen 5000 существенно увеличивается с 4 модулями памяти
311
Выясняем, стоит ли покупать Ryzen 5 5600X за 27 400 рублей – экономим 8 500 с Ryzen 5 3600 от B-mark
63
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
100
HUAWEI завершила жизненный цикл для десятков актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – список
9
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
129
Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070 появились на совместном фото
14
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
45
Выясняем, когда придёт время сдавать GeForce GTX 1080 Ti на Авито – 6 флагманов NVIDIA в тесте SH
42
Redmi Note 7 и ещё 8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
3
Выход процессоров AMD Ryzen может привести к банкротству крупной аналитической компании из Нью-Йорка
15
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
48
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
21
В PlayStation 5 нельзя будет сохранять игры без покупки платной подписки за 3 500 рублей
28
Microsoft рекомендует сегодня установить новое обновление Windows 10 – стабильность и быстродействие
16
Партнёры NVIDIA жалуются, что не смогут предложить Ampere по цене $250 за видеокарту
23
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
44
Radeon RX 6800 может стать самой выгодной картой для майнеров – в 4 раза прибыльнее RTX 3090 на $
11
Ryzen 5 5600X получил мощную систему авторазгона – до 250 МГц на одно ядро – 4.85 ГГц одним нажатием
45
Небольшое сравнение видеокарт AMD RX 6800 XT и NVIDIA RTX
28
Четверо на одного: AMD определила конкурентов Intel Core i9-10900K
43

Популярные статьи

5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
7
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
108
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
17
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
5
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
3
Методика массового тестирования блоков питания V2.0
11

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
15:55
Это исключительно твое личное мнение, и я думаю, с ним большинство не согласится, особенно те, у кого З\П в рублях, а не в долларах.
Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series
Зеновий Радеонович
15:54
Фраза "паленая 3080" приобретает новый смысл.
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
NOFX
15:53
Во твари!
Премьера фильма "Фантастические твари" перенесены на 2022 год
Tempestus Scion
15:52
"Получать игры за бесплатно" - отличный индикатор быдла.
Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series
N1ghtwish
15:51
Цена на SS вроде бы и адекватная, но цена 5-6т.р. за игрульку беспредельная, по-этому уж лучше переплатить за видеокарту, но получать игры за бесплатно.
Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series
Tempestus Scion
15:51
Да хоть на 2222, похер абсолютно.
Премьера фильма "Фантастические твари" перенесены на 2022 год
Lineage Exe
15:50
на самом деле не лучше,а если ты засунешь 4 двуранга то пососёшь вдвойне
Найден способ увеличения производительности процессора Ryzen 5 5600X до 10% без разгона – от GN
Махмуд Скорострелов
15:48
👍
Геймплей культовой The Witcher 3 показали на RTX 3090 с трассировкой лучей
Махмуд Скорострелов
15:48
Было уже
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition – живые изображения смартфона от MyDrivers
Jaster
15:47
Амперы нужны всем, судя по ажиотажному спросу.. )
Партнёры NVIDIA жалуются, что не смогут предложить Ampere по цене $250 за видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем