Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Подтверждена третья часть демонстрации Cyberpunk 2077 из серии «Night City Wire». Ее покажут в следующую пятницу 18 сентября в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (21:00 по московскому времени).

Согласно аккаунту Cyberpunk 2077 в Твиттере, прямая трансляция будет сосредоточена на самом городе Найт-Сити, а также на нескольких бандах, которые в нем промышляют. Также будет возможность «заглянуть» в создание оригинальной партитуры игры.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Первые два видео Night City Wire были довольно щедрыми на информацию по мире игры. Последнее из них показали 10 августа, где нам рассказали об особенностях ролевой механики, а также о всех возможных способах отстрела врагов в игре.