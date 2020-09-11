Очередную презентацию Cyberpunk 2077 проведут на следующей неделе
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Подтверждена третья часть демонстрации Cyberpunk 2077 из серии «Night City Wire». Ее покажут в следующую пятницу 18 сентября в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (21:00 по московскому времени).
Согласно аккаунту Cyberpunk 2077 в Твиттере, прямая трансляция будет сосредоточена на самом городе Найт-Сити, а также на нескольких бандах, которые в нем промышляют. Также будет возможность «заглянуть» в создание оригинальной партитуры игры.
Первые два видео Night City Wire были довольно щедрыми на информацию по мире игры. Последнее из них показали 10 августа, где нам рассказали об особенностях ролевой механики, а также о всех возможных способах отстрела врагов в игре.
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