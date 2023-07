Некоторым требовательным геймерам новинка может всё же пригодиться.

Недавнее сравнительное тестирование модификаций GeForce RTX 4060 Ti с 8 и 16 Гбайт «на борту» продемонстрировало практически идентичные результаты обеих вариаций, однако специалисты ресурса Expreview решили подробнее изучить данный вопрос и всё-таки нашли сильные стороны 16-гигабайтной модели.

реклама

Источник изображения: TechPowerUp

Помимо GeForce RTX 4060 Ti, оснащённых 8 и 16 Гбайт видеопамяти, исследователи «вооружились» настольным процессором Intel Core i9-13900K, материнской платой Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX-W и двумя модулями оперативной памяти DDR5-6600 по 16 Гбайт каждый.

Результаты «замеров» в популярных тестовых бенчмарках 3DMark вряд ли кого-то удивят: как и в ранних исследованиях, между GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт и RTX 4060 Ti 8 Гбайт наблюдается паритет с отклонениями не более 1.5 %.

В большинстве представленных игровых приложений можно лицезреть похожую ситуацию, однако в паре тайтлов разница весьма заметна: так, если в разрезе средней кадровой частоты в разрешении 1080p модификация с 16 Гбайт борется с 8-гигабайтной «соплеменницей» с переменным успехом, то взглянув на показатель «1 %» становится понятно, что в играх, требующих больших объёмов видеопамяти, RTX 4060 Ti 16 Гбайт заметно выигрывает — в The Last of Us Part I модель с 8 Гбайт отстаёт от новинки на 16 %, а в Resident Evil 4 разница в fps достигает впечатляющих 72.1 %.

При задействовании трассировки лучей ситуация для GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт в Resident Evil 4 ещё более усугубляется: даже по значению средней частоты кадров вариация с меньшим объёмом видеобуфера уступает 39.2 %, а по показателю «1 %» демонстрирует и вовсе удручающий результат в 13 к/c, оказываясь позади на 83.5 %.

В разрешении 1440p картина неизменна, за исключением того, что 8-гигабайтного буфера ощутимо не хватает уже и для The Last of Us Part I, что выливается в «просадки» до 16.9 к/c, в то время как RTX 4060 Ti 16 Гбайт обеспечивает как минимум 53.3 к/c.

Кроме того, в 2K у RTX 4060 Ti 8 Гбайт наблюдаются и некоторые проблемы в Cyberpunk 2077 при активации трассировки лучей, в результате чего в разрезе значения «1 %» видеокарта отстаёт от своей старшей «соплеменницы» почти на 10 %.

Источник изображений: Expreview

Таким образом, дополнительные 8 Гбайт всё же могут стать конкурентным преимуществом GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт в современных тайтлах, требующих больших объёмов видеопамяти, а также неким заделом на будущее, когда «аппетиты» игр возрастут.

Впрочем, тут же возникает вопрос о целесообразности покупки новинки за $500 и больше, ведь конкурентки из стана AMD имеют схожий или даже меньший ценник при аналогичных объёмах видеопамяти.