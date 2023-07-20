При этом стоимость новинки заметно выше.

Пока некоторые изобретательные исследователи ввиду отсутствия тестовых образцов RTX 4060 Ti 16 Гбайт пытаются «сконструировать» новинку из её «соплеменницы», в распоряжении специалистов MSI заветная модель спустя день после своего дебюта всё же оказалась, чем они и воспользовались, изучив возможности видеокарты и поделившись результатами своих изысканий с компьютерной общественностью.

Для тестов использовалась система, оснащённая настольным процессором Intel Core i5-13400, модулями оперативной памяти G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5-6000 общим объёмом в 32 Гбайт, материнской платой MAG B760 TOMAHAWK WIFI производства MSI, а в качестве «подопытной» использовалась игровая видеокарта GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16 Гбайт от этой же компании.

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Источник изображения: MSI

Что ж, исходя из результатов тестов, уровень производительности моделей GeForce RTX 4060 Ti с 8 и 16 Гбайт «на борту» в представленных тайтлах оказался практически одинаков — единственным игровым приложением, где 16-гигабайтная модификация была чуть впереди, стал Counter-Strike: Global Offensive (+6.2 %).

Источник изображения: YouTube, MSI Gaming

Мало того, в большинстве игр GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт оказалась даже чуть впереди модели с более весомым объёмом видеобуфера: хотя преимущество было весьма незначительным, факт остаётся фактом.

Впрочем, учитывая одинаковые технические характеристики обеих модификаций, за исключением наличия 16 Гбайт видеопамяти и возросшего на 5 Вт уровня энергопотребления у новинки, подобная ситуация не вызывает удивления: судя по всему, подавляющему большинству игровых приложений хватает и видеобуфера в 8 Гбайт.

Естественно, всё это было бы простительно, если бы стоимость GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт была ниже: так, представленная в тесте модель в лице GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16 Гбайт в Европе оценена в 539 евро, в то время как стоимость некоторых новинок может лишь незначительно отличаться от ценника RTX 4070.

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nullВполне вероятно, что в обозримом будущем производители видеокарт пересмотрят свои цены на RTX 4060 Ti 16 Гбайт, так как в настоящий момент новинка не выдерживает никакой конкуренции.