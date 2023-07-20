Официальный анонс должен состояться через несколько дней.

Как известно, инженеры ряда производителей черпают своё вдохновение в том числе в популярных кинематографических произведениях, представляя на суд широкой компьютерной общественности свои продукты, посвящённые тому или иному фильму или сериалу: не минула чаша сия и специалистов ASUS, которые, вдохновившись известным аниме «Евангелион», решили представить целый ряд новых устройств, сообщает ресурс VideoCardz.

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В список комплектующих, созданных по «Евангелион», войдёт игровой графический адаптер серии GeForce RTX 40 (вероятно, линейки ROG Strix), который придёт на смену выпущенным в прошлом году представительницам GeForce RTX 3090 и RTX 3080 под этим же брендом, материнская плата (похоже, основанная на ROG MAXIMUS Z790 HERO), блок питания, корпус, а также ряд других устройств, в том числе мышь и клавиатура.

Источник изображений: VideoCardz, ASUS

Ожидается, что новинки от ASUS предстанут пред взором широкой компьютерной общественности уже через несколько дней в рамках мероприятия Bilibili World.