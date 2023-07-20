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Стал известен ценник игровой видеокарты ASRock Phantom Gaming Arc A770 OC 16 Гбайт
Официального анонса новинки пока что не было.

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Похоже, ASRock расширяет ассортимент своей продукции новой моделью игровой видеокарты с чипом Intel, по крайней мере на это намекает появление новинки в прайс-листе одного из заморских магазинов, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Интересно, что официальных заявлений от ASRock касательно дебюта новой игровой модели компании не поступало, равно как и нет никаких упоминаний о готовящейся новинке на официальном сайте производителя.

Как бы то ни было, в ассортименте американского онлайн-магазина Newegg новинка от ASRock всё же появилась: игровая видеокарта Arc A770 серии Phantom Gaming с припиской OC получила трёхвентиляторную систему охлаждения, занимающую 2.8 слота, 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 256-битной шине, а также характеризуется заводским разгоном GPU (до 2.2 ГГц).

Для организации дополнительного питания новинки производитель предусмотрел два 8-контактных разъёма, а за вывод изображения отвечают три разъёма DisplayPort и один HDMI.

Источник изображений: Newegg

nullСтоимость ASRock Phantom Gaming Arc A770 OC 16 Гбайт сравнительно умеренна и составляет $330: единственной альтернативой для новинки является Acer Arc A770 Predator BiFrost 16 Гбайт, предлагающаяся за $400, которую чуть ранее, благодаря «аттракциону неслыханной щедрости», можно было приобрести за $282.

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#asrock #phantom gaming arc a770 oc
Источник: videocardz.com
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