До ценника RTX 4070 рукой подать.

Дебют 16-гигабайтной модификации GeForce RTX 4060 Ti получился весьма странным: NVIDIA решила не рассылать тестовые образцы компьютерным изданиям и блогерам, в результате чего для выяснения примерного уровня производительности новой модели исследователям пришлось идти на хитрость, а ряд партнёров «зелёной команды» всеми силами открещивался от новинки, не веря в её успех.

Впрочем, нашлись и храбрые производители, всё-таки представившие на суд широкой компьютерной общественности свои творения: так, несколько часов назад стало известно о стоимости пары видеоадаптеров от Gigabyte, чуть позже в сети появились сведения о ценниках моделей производства MSI и ZOTAC, а сейчас порадовать геймеров вызвалась компания ASUS, подготовившая свой вариант GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

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Так, ассортимент американского магазина B&H Photo Video пополнился моделью ASUS GeForce RTX 4060 Ti ROG Strix OC Edition 16 Гбайт, имеющей стильный чёрный кожух с вкраплениями красно-синих оттенков, оснащённой производительной системой охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами, а также характеризующейся заводским разгоном GPU (до 2715/2745 МГц в режиме boost/OC).

Кроме того, игровой видеоадаптер, требующий 3.1 слота для своего размещения, получил в своё распоряжение 16 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц, шину в 128 бит, красочную RGB-подсветку, три разъёма DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a.

Источник изображений: B&H Photo Video

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nullПри этом цена ASUS GeForce RTX 4060 Ti ROG Strix OC Edition весьма поражает — новинку оценили в $570, что, несомненно, может слегка обескуражить геймеров, учитывая тот факт, что заплатив всего на $30 больше имеется возможность приобрести RTX 4070, обладающую более весомым уровнем производительности, хоть и меньшим объёмом видеобуфера.