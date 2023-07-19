Ценники стартуют с отметки в $500.

Хотя целый ряд партнёров NVIDIA, как стало известно ранее, не горят желанием продвигать в массы GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту», некоторые производители всё же отважились на эксперимент, явив на суд широкой компьютерной общественности свои новые модели.

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Помимо двух GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт от Gigabyte, которые стали героинями более раннего материала, в ассортименте магазинов появились и модели производства пары других компаний: так, прайс-лист известной американской онлайн-площадки Newegg пополнился парочкой двухвентиляторных видеокарт, а именно MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X OC 16 Гбайт и Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Spider-Man 16 Гбайт, характеризующихся повышенными частотами GPU до 2610 и 2595 МГц в boost-режиме — их стоимость оказалась равна MSRP, остановившись на отметке в $500.

Чуть дороже оказались модели MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X OC 16 Гбайт и GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16 Гбайт, оснащённые СО с тремя вентиляторами и способные разгоняться до частот 2610 и 2670 МГц в boost-режиме по графическому чипу — их оценили в $510 и $530 соответственно.





Источник изображений: Newegg

Кроме того, представленные новинки обзавелись 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц, шиной в 128 бит, 8 линиями PCIe 4.0, а также одним портом HDMI 2.1a и тремя разъёмами DisplayPort 1.4a.

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