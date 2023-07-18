Стоимость новинок не слишком радует.

В преддверии скорого дебюта новой модификации GeForce RTX 4060 Ti, оснащённой 16 Гбайт видеопамяти, сотрудники ряда онлайн-магазинов уже принялись добавлять новинки в свои прайс-листы: благодаря находке «сетевого детектива» под ником momomo_us, стало известно о стоимости первых моделей RTX 4060 Ti 16 Гбайт производства Gigabyte.

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Источник изображений: BestBuy

Так, ассортимент заморского онлайн-магазина BestBuy пополнился сразу двумя новыми игровыми видеокартами: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 16 Гбайт с заводским разгоном GPU (до 2580 МГц в boost-режиме), выполненная в тёмных цветах и оснащённая трёхвентиляторной системой охлаждения, предлагается за $500, что соответствует MSRP, в то время как Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 16 Гбайт с кожухом белого цвета и СО с аналогичным количеством вентиляторов, способная разгоняться до 2580 МГц по GPU в режиме boost, оценена в $530.

Источник изображения: Twitter, momomo_us, BestBuy

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Что ж, цена новинок не слишком заманчива, учитывая тот факт, что за доплату в $70-100 имеется возможность заполучить ощутимо более производительную GeForce RTX 4070 – вполне вероятно, что в скором времени партнёры NVIDIA и ритейлеры пересмотрят цены на RTX 4060 Ti 16 Гбайт, как это уже происходит с другими младшими представительницами семейства Ada Lovelace.