Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Первые модели GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт появились в продаже
Стоимость новинок не слишком радует.

реклама

В преддверии скорого дебюта новой модификации GeForce RTX 4060 Ti, оснащённой 16 Гбайт видеопамяти, сотрудники ряда онлайн-магазинов уже принялись добавлять новинки в свои прайс-листы: благодаря находке «сетевого детектива» под ником momomo_us, стало известно о стоимости первых моделей RTX 4060 Ti 16 Гбайт производства Gigabyte.

реклама

Источник изображений: BestBuy

Так, ассортимент заморского онлайн-магазина BestBuy пополнился сразу двумя новыми игровыми видеокартами: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 16 Гбайт с заводским разгоном GPU (до 2580 МГц в boost-режиме), выполненная в тёмных цветах и оснащённая трёхвентиляторной системой охлаждения, предлагается за $500, что соответствует MSRP, в то время как Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 16 Гбайт с кожухом белого цвета и СО с аналогичным количеством вентиляторов, способная разгоняться до 2580 МГц по GPU в режиме boost, оценена в $530.

Источник изображения: Twitter, momomo_us, BestBuy

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде

Что ж, цена новинок не слишком заманчива, учитывая тот факт, что за доплату в $70-100 имеется возможность заполучить ощутимо более производительную GeForce RTX 4070 – вполне вероятно, что в скором времени партнёры NVIDIA и ритейлеры пересмотрят цены на RTX 4060 Ti 16 Гбайт, как это уже происходит с другими младшими представительницами семейства Ada Lovelace.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce rtx 4060 ti 16 гбайт
Источник: twitter.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Gigabyte подготовила невероятно длинную низкопрофильную RTX 4060 с тремя вентиляторами
Грядущая RX 7800 может оказаться выгоднее RTX 4070 из-за низкой цены, но будет более горячей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
5
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
12
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
9
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
2
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
6
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
1
Клиент отдал ПК в сервис для установки СЖО, но в итоге потерял 2,5 месяца и 75 тысяч рублей
19
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
21
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
14
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
4
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
2
Санкт-Петербургское конструкторское бюро собирает до 120 беспилотников в сутки
+

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
76
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
44
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
30
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
7
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
9
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
9

Сейчас обсуждают

Demiurg666
17:37
Не бесплатно - заплатим все мы.
Песков заявил, что Россия готова поставлять нуждающимся странам зерно бесплатно
Галина Борщева
17:36
Откуда у них столько техники,ну не наши же ему её отдали
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Григорий
17:32
Спорный ответ.
ВС РФ освободили Новосёловское и перерезали для украинской армии трассу Купянск-Кременная
Кызахстанчево
17:30
теперь лудше пердонуть и вспомнить про своё украинство, и типо никудаот этого не детса. рожденный брать давать ниможэт.
США перестали верить в способность Украины прорвать линию обороны ВС РФ
Кызахстанчево
17:26
маскитка 100 р
Кеннеди заявил, что Covid-19 создали евреи, а рост трансгендеров связан с загрязнением питьевой воды
ALEXANDER AVDEEV
17:22
Он будет следующий за будановым и залужным!
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
PalPaly4
17:22
И толку от этих 16 гб? Псп низкое за узкой шины и gddr6 памяти
Первые модели GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт появились в продаже
ynvstudios
17:18
Ну каждый видит и думает сам что интересно а что нет, как говорится каждому своё, кому то нравяться собирать приставки и смотреть на них а кому то нравится собирать приставки и играть в них, дело каж...
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
Китя.
17:15
14900к 350вт будет как не крути.
Обнародованы спецификации Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K
Эдуард Кузнецов
17:14
Для хорошей водянки корпус побольше нужен. Хотя, если есть чиллер ...
Intel LGA 1851 сохранит размеры LGA 1700, но новая система креплений для кулеров может понадобиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем