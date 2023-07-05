Американское правительство собирается ограничить доступ китайских компаний к облачным вычислениям.

Обстановка на международной арене продолжает накаляться: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware со ссылкой на издание Reuters, очередной раунд борьбы за «место под солнцем» намечается между США и Китаем.

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Источник изображения: Pixabay

Сообщается, что администрация Байдена в ответ на ограничение экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая намерена больно «ударить по носу» китайские компании, пользующиеся услугами облачных вычислений таких гигантов, как Amazon, Google и Microsoft, обязав американских поставщиков идти «на поклон» в Министерство торговли США, которое будет решать, каким именно клиентам давать доступ к американским технологиям.

Таким образом, вкупе с ограничениями на поставку некоторого оборудования из США в Китай американское правительство, судя по всему, намеревается сдерживать рост китайских компаний, которые, не имея физического доступа к чипам, нашли «лазейку» в виде возможности удалённого использования американских сервисов облачных вычислений.

Стоит отметить, что редкоземельные металлы широко используются в электронике, поэтому ограничение экспорта германия и галлия со стороны Китая, контролирующего производство 85 % редкоземельных металлов в мире, способно ощутимо пошатнуть позиции ряда американских компаний, поэтому подобный ответ со стороны США кажется вполне логичным.

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Как бы то ни было, продолжающиеся между Китаем и США трения могут больно ударить по рядовым покупателям и пользователям, учитывая, что цены от данных «перебранок», согласно предсказаниям специалистов, будут расти.