Ряд производителей уже готов представить устройства с новыми CPU.

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Не прошло и года с момента дебюта процессоров серии Ryzen PRO 5000, базирующихся на микроархитектуре Zen 3, как AMD решила выпустить им на смену новые модели, но теперь уже на базе Zen 4, а также пополнить ассортимент своей продукции мобильными аналогами данной линейки: как сообщает ресурс VideoCardz, компания подготовила сразу несколько десктопных и мобильных моделей Ryzen PRO 7000.

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Как можно заметить, помимо поддержки модулей оперативной памяти DDR5 и устройств с интерфейсом PCIe 5.0, настольные новинки могут похвастаться неплохим приростом тактовых частот, варьирующимся в пределах от 100 до 700 МГц по сравнению с соответствующими моделями предыдущего поколения. При этом количество ядер и уровень энергопотребления остались неизменными.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Флагманом новой десктопной линейки стал 12-ядерный 24-поточный AMD Ryzen 9 PRO 7945, работающий на частоте 3.7 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 5.4 ГГц в максимальном и наделённый 76 Мбайт кэш-памяти (L2+L3).

На ступень ниже расположился AMD Ryzen 7 PRO 7745, получивший в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, функционирующих на частотах 3.8/до 5.3 ГГц в номинальном/максимальном режимах, а также снабжённый 40 Мбайт кэш-памяти.

Наконец, младшая из представленных моделей в лице AMD Ryzen 5 PRO 7645 может предложить 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 3.8/до 5.1 ГГц и 38 Мбайт кэш-памяти (L2+L3).

Кроме того, новинки могут похвастаться встроенной графической подсистемой и наличием кулера Wraith Spire в комплекте, а их значение TDP составляет 65 Вт.

Ассортимент мобильных моделей AMD Ryzen PRO 7000 пополнился тремя экземплярами с суффиксом HS, характеризующимися уровнем энергопотребления в 35-54 Вт и наличием 6-8 ядер, а также аналогичным количеством представителей серии U с TDP 15-28 Вт и 6-8 ядрами «на борту».

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Ожидается, что процессоры AMD Ryzen PRO 7000, отличающиеся от своих «стандартных соплеменников» повышенными функциями безопасности и поддержкой ряда технологий, найдут своё призвание в устройствах, предназначенных для профессионального применения, а некоторые производители уже готовятся явить миру первые ноутбуки с новыми CPU.