На фоне неумолимо приближающегося дебюта доступных игровых видеокарт GeForce RTX 4060 Ti сотрудники ряда онлайн-площадок уже пополняют прайс-листы новыми моделями: так, несколько дней назад работники одного из отечественных ритейлеров порадовали широкую компьютерную общественность упоминанием нескольких видеоадаптеров производства Palit, а сегодня их коллеги рассекретили информацию касательно характеристик предстоящих новинок.
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Источник изображения: VideoCardz
Согласно представленным данным, подсистема памяти видеокарт GeForce RTX 4060 Ti действительно может разочаровать целый ряд геймеров: новинки получили всего 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 128 бит, что весьма скромно, учитывая «аппетиты» современных игр.
Что касается частотных характеристик GPU представленных моделей, то они указаны лишь частично: даже для уже дебютировавших видеокарт в графе «Частота графического процессора» сотрудники онлайн-магазина указывают то номинальное значение, то показатель в boost-режиме, однако, зная параметры по предыдущим «утечкам», даже в таком случае имеется возможность почерпнуть некоторую информацию.
Так, графический процессор игровой видеокарты Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX сможет работать на частоте в 2535 МГц в boost-режиме, что соответствует референсному значению, графический чип видеоадаптера Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC будет разгоняться уже до 2670 МГц, а Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC и вовсе станет лидером среди представленной троицы — частота GPU данной модели в режиме boost будет достигать значения в 2685 МГц.
Для Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual указана номинальная частота чипа, подтверждающая предыдущую «утечку»: GPU новинки будет функционировать на базовой частоте в 2310 МГц.
Источник изображений: eXtreme Computers
Кроме того, представленные модели будут наделены четырьмя разъёмами для вывода изображения — одним HDMI и тремя DisplayPort.
К сожалению, данными касательно даты появления новинок в продаже источник пока не делится, однако, исходя из прошлых «утечек», первые модели GeForce RTX 4060 Ti должны дебютировать в конце мая.