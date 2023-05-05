Помимо параметров подсистемы памяти стали известны и частоты GPU новинок.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На фоне неумолимо приближающегося дебюта доступных игровых видеокарт GeForce RTX 4060 Ti сотрудники ряда онлайн-площадок уже пополняют прайс-листы новыми моделями: так, несколько дней назад работники одного из отечественных ритейлеров порадовали широкую компьютерную общественность упоминанием нескольких видеоадаптеров производства Palit, а сегодня их коллеги рассекретили информацию касательно характеристик предстоящих новинок.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно представленным данным, подсистема памяти видеокарт GeForce RTX 4060 Ti действительно может разочаровать целый ряд геймеров: новинки получили всего 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 128 бит, что весьма скромно, учитывая «аппетиты» современных игр.

Что касается частотных характеристик GPU представленных моделей, то они указаны лишь частично: даже для уже дебютировавших видеокарт в графе «Частота графического процессора» сотрудники онлайн-магазина указывают то номинальное значение, то показатель в boost-режиме, однако, зная параметры по предыдущим «утечкам», даже в таком случае имеется возможность почерпнуть некоторую информацию.

Так, графический процессор игровой видеокарты Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX сможет работать на частоте в 2535 МГц в boost-режиме, что соответствует референсному значению, графический чип видеоадаптера Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC будет разгоняться уже до 2670 МГц, а Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC и вовсе станет лидером среди представленной троицы — частота GPU данной модели в режиме boost будет достигать значения в 2685 МГц.

Для Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual указана номинальная частота чипа, подтверждающая предыдущую «утечку»: GPU новинки будет функционировать на базовой частоте в 2310 МГц.

Источник изображений: eXtreme Computers

Кроме того, представленные модели будут наделены четырьмя разъёмами для вывода изображения — одним HDMI и тремя DisplayPort.

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К сожалению, данными касательно даты появления новинок в продаже источник пока не делится, однако, исходя из прошлых «утечек», первые модели GeForce RTX 4060 Ti должны дебютировать в конце мая.