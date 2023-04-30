Дебют первых моделей должен состояться в конце мая

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Похоже, NVIDIA ещё не определилась с конечной датой дебюта игровой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, однако, судя по информации, опубликованной ресурсом VideoCardz, новинка должна дебютировать в конце мая и может оказаться сравнительно дешёвой.

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Как отмечает источник, при производстве GeForce RTX 4060 Ti будет использоваться та же печатная плата PG190, что и для её предшественницы в лице GeForce RTX 3060 Ti, что подразумевает аналогичную систему охлаждения — данные шаги, вероятнее всего, направлены на удешевление новых моделей, что, учитывая нежелание рядовых пользователей приобретать дорогие видеокарты, может указывать на пересмотр ценовой политики со стороны NVIDIA.

На сравнительно невысокий ценник указывает и скромная подсистема памяти, ограниченная видеобуфером объёмом в 8 Гбайт и шиной в 128 бит, а также наличие всего лишь 4 линий PCIe 4.0, что явно разочарует владельцев систем с более старой версией интерфейса.

При этом процесс запуска GeForce RTX 4060 Ti уже начался, о чём свидетельствует документ, опубликованный источником: 26 апреля стартовала работа с прессой, 5 мая начнутся первые поставки новых моделей, а в конце мая должен состояться непосредственно дебют новинок. К сожалению, о точной дате сего знаменательного события пока не сообщается.

Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что недавние «утечки» сулят GeForce RTX 4060 Ti стартовый ценник в $399, однако источник отмечает, что на подобного рода информацию всецело полагаться пока не следует, так как NVIDIA ещё официально не сообщала цену новинки своим партнёрам.