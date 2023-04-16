Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Инсайдер подтвердил, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит всего 8 Гбайт памяти
Для современных игр может не хватить, не говоря уже про будущие.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

На фоне приближающегося дебюта игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti разного рода энтузиасты и специалисты продолжают радовать широкую компьютерную общественность, делясь новыми данными и подтверждая уже наводнившую сеть информацию: так, инсайдер, известный под ником T4C Fantasy, который несколько часов назад рассекретил частоту одной из моделей RTX 4060 Ti производства Colorful в режиме boost, решил внести ясность касательно объёма видеобуфера предстоящей новинки.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

Как сообщает энтузиаст, графический адаптер GeForce RTX 4060 Ti ограничится лишь 8 Гбайт видеопамяти, по крайней мере это касается текущих моделей, однако в обозримом будущем ситуация может измениться.

Источник изображения: Twitter, T4C Fantasy

Стоит отметить, что сравнительно скромного объёма видеобуфера RTX 4060 Ti уже может не хватить для целого ряда современных игр при высоких настройках качества графики, что подтверждают недавние тесты специалистов ресурса Hardware Unboxed на примере GeForce RTX 3070 8 Гбайт в сравнении с Radeon RX 6800 16 Гбайт, а также исследование, опубликованное AMD, в то время как будущие тайтлы могут запросить ещё больше.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо напомнить, что в основу GeForce RTX 4060 Ti ляжет графический процессор AD106-350 с 4352 CUDA-ядрами «на борту», что на 512 ядер меньше по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, однако более высокие частоты позволят новинке демонстрировать более высокие показатели.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce rtx 4060 ti
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 становятся доступнее — цены ряда моделей упали ниже MSRP
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
39
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
8
Котировки нефти марки Urals проломили установленный западом «потолок цен»
23
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
16
ВС РФ нанесли удар по «гвардии наступления» ВСУ
12
Эксперт объяснил почему ПВО Украины оказались бессильны перед планирующими авиабомбами ВКС РФ
1
В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
6
Компания Sony запатентовала технологию, улучшающую управление в мобильных играх
+
Украина ожидает на поставку истребителей F-16 по итогам «Рамштайн-11»
9
Новая система РЭБ РФ с дальностью до 36 тыс км способна "глушить" спутники на геостационарной орбите
11
Свежий драйвер Intel повысил fps для Arc A750 в Dead Space Remake на 63 %, но этим не ограничился
+
Пригожин рассказал, что такое «Бахмутская мясорубка», и почему украинская армия не наступает
11
Финляндия начала строительство забора с колючей проволокой вдоль границы с Россией
8
Почему не стоит верить сообщениям о поставках оружия Украине и России
2
Украина собрала армию из тысяч дронов-камикадзе – как армия РФ будет защищать танки и ПВО от БПЛА
9
На вездеход АТС-59Г установили 25-мм зенитку 2М-3М, превратив гражданскую технику в грозу дронов
3
Низкая цена на Radeon RX 6800 обусловила отсутствие проблем с доступностью GeForce RTX 4070
41
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
15
Как GeForce RTX 4070 за 1 ночь стала самой выгодной видеокартой в РФ и что не так с конкурентами
26
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
13
Сказание о том, как англосаксы основали Москву
24
Военные разработки, которые используются в быту практически каждым человеком
9
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
141
Мои мысли о выборе из самых дешёвых смартфонов в 2023 году
1
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Немецкие танки Leopard - история легенды
5
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
1
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
4
Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением
5

Сейчас обсуждают

smash526
22:45
You’re so dark ! Are you sure you’re not from the DC universe ?
Губернатор Санкт-Петербурга выступил с речью на фоне украинского флага
хахахер
22:43
Российские войска готовы встретить врага
Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
Xmast
22:36
Игра должна быть не нудная и достаточно интересная. Желательно без заморочек в геймплее и прочее. Тогда может зацепить. Например The Last of Us Part I неплоха. А этот гарри потер изначально был рассчи...
Стартовые показатели продаж Hogwarts Legacy в 3,56 раза превзошли ожидания издательства
Foxchasing
22:35
Мать какаят, совсем бедовая...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Виктор Лавров
22:31
А сам то ты где живёшь?
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
grom9000
22:31
Это поколение однозначно пропускать. Цены космические, при этом память зажали
Инсайдер подтвердил, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит всего 8 Гбайт памяти
Виктор Лавров
22:28
Не смущает само название:Киевская РУСЬ??
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Дмитрий Показаньев
22:23
Хiхiл, чiй Крiм?.. 🤣
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
Nacvark
22:21
Не спорю)
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
ffe
22:20
OneWeb - жалкое подобие великолепной российской "Сферы". К тому же адово медленное, общая пропускная способность всего лишь 10 терабит в секунду по плану. Единственное сомнительное преимущество англ...
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем