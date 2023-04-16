Для современных игр может не хватить, не говоря уже про будущие.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На фоне приближающегося дебюта игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti разного рода энтузиасты и специалисты продолжают радовать широкую компьютерную общественность, делясь новыми данными и подтверждая уже наводнившую сеть информацию: так, инсайдер, известный под ником T4C Fantasy, который несколько часов назад рассекретил частоту одной из моделей RTX 4060 Ti производства Colorful в режиме boost, решил внести ясность касательно объёма видеобуфера предстоящей новинки.

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Источник изображения: VideoCardz

Как сообщает энтузиаст, графический адаптер GeForce RTX 4060 Ti ограничится лишь 8 Гбайт видеопамяти, по крайней мере это касается текущих моделей, однако в обозримом будущем ситуация может измениться.

Источник изображения: Twitter, T4C Fantasy

Стоит отметить, что сравнительно скромного объёма видеобуфера RTX 4060 Ti уже может не хватить для целого ряда современных игр при высоких настройках качества графики, что подтверждают недавние тесты специалистов ресурса Hardware Unboxed на примере GeForce RTX 3070 8 Гбайт в сравнении с Radeon RX 6800 16 Гбайт, а также исследование, опубликованное AMD, в то время как будущие тайтлы могут запросить ещё больше.

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Необходимо напомнить, что в основу GeForce RTX 4060 Ti ляжет графический процессор AD106-350 с 4352 CUDA-ядрами «на борту», что на 512 ядер меньше по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, однако более высокие частоты позволят новинке демонстрировать более высокие показатели.