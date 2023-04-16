И это несмотря на урезанные характеристики.

Буквально несколько часов назад специалист под ником T4C Fantasy приоткрыл завесу тайны над частотой модели GeForce RTX 4060 Ti производства Colorful, а сейчас ещё не дебютировавшую видеокарту уже можно обнаружить в базе данных TechPowerUp, которая содержит информацию в том числе об уровне производительности предстоящей новинки.

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Согласно опубликованным данным, «сердцем» игрового графического адаптера Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC станет чип AD106-350-A1, который, как стало известно чуть ранее, будет характеризоваться тактовой частотой 2580 МГц в режиме boost, что на 1.8 % выше по сравнению с референсным значением. Кроме того, из представленной базы данных можно узнать, что GPU новинки получит 4352 шейдерных блока, 32 RT- и 128 тензорных ядер, а также 128 блоков наложения текстур (TMU) и 48 блоков операций растеризации (ROP).

Кроме того, новинка обзаведётся 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и шиной в 128 бит, а её уровень TDP остановится на отметке в 160 Вт.

Несмотря на «даунгрейд» в разрезе количества блоков на фоне спецификаций GeForce RTX 3060 Ti, ощутимо возросшие тактовые частоты позволяют GeForce RTX 4060 Ti весьма превосходить свою предшественницу по уровню быстродействия, а заводской разгон модели от Colorful добавляет ещё несколько дополнительных процентов: так, производительность новинки в операциях FP16/FP32 достигает показателя в 22.46 Тфлопс, что на 39 % больше по сравнению со свершениями стандартной модели прошлого поколения.

Источник изображений: TechPowerUp

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Стоит отметить, что дебют GeForce RTX 4060 Ti ожидается лишь в мае, поэтому некоторые характеристики могут подвергнуться корректировке.