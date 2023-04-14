Судя по всему, из режима «ждуна» некоторые пользователи выйдут не скоро.

Похоже, расчётам бережливых геймеров, мечтающих заполучить модель NVIDIA предыдущего поколения по более доступному ценнику на фоне выхода GeForce RTX 4070, в обозримом будущем не суждено оправдаться: как сообщает сайт Mydrivers со ссылкой на ресурс Digitimes, понижать стоимость видеокарт серии GeForce RTX 30 партнёры NVIDIA пока не намерены.

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Источник изображения: NVIDIA

План производителей видеоадаптеров весьма прост: несмотря на сравнительно привлекательную (хоть и не слишком впечатляющую) стоимость не так давно дебютировавшей GeForce RTX 4070, заполучить её, судя по всему, будет не так просто, ведь объёмы выпуска представительниц семейства Ada Lovelace подвергнутся искусственному ограничению, в результате чего геймеры будут вынуждены покупать старые модели GeForce RTX 30 по таким же не менее старым (и высоким) ценам.

Судя по всему, до выхода более доступной GeForce RTX 4060 на снижение ценников моделей NVIDIA ждать не стоит, да и это событие может не оказать существенного влияния на ценообразование, если производители и дальше будут выпускать GeForce RTX 40 ограниченным тиражом.

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Впрочем, на пятки подобным хитрецам стали наступать их «коллеги», снижая стоимость видеокарт конкурирующего лагеря в лице представительниц серии Radeon RX 6000, которые в состоянии навязать борьбу даже GeForce RTX 4070, что всё же может вынудить ряд компаний к ответным действиям.