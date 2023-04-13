Без задействования технологии масштабирования играть не получится.

Энтузиасты и геймеры продолжают «пробовать на зуб» долгожданный режим Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077, предварительная версия которого стала доступна несколько дней назад благодаря патчу с порядковым номером 1.62: несмотря на рекомендации NVIDIA использовать только модели серии GeForce RTX 40 и загадочное молчание со стороны AMD, пользователи пробуют активировать функцию Path Tracing даже на не поддерживающих её официально моделях, в список которых попали лишь представительницы семейства Ada Lovelace да парочка топовых видеокарт GeForce RTX 30, в то время как видеоадаптеров «красной команды» не видать вовсе.

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Источник изображения: NVIDIA

Впрочем, это не мешает энтузиастам активировать режим Ray Tracing: Overdrive на видеокартах AMD, как и сделал энтузиаст под ником CyberJokerWTF, опубликовавший результаты своих изысканий на Reddit. Тестовая система включала в себя топовую игровую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX и настольный процессор AMD Ryzen 5 7600X.

Специалист протестировал уровень быстродействия видеокарты в режиме RT Overdrive с трассировкой пути (на графике представлен с припиской «PT») как с задействованием технологии масштабирования FSR 2, так и без активации оной, а также изучил возможности видеоадаптеры с использованием «стандартной» трассировки лучей.

Исходя из результатов тестирования в разрешении 1440p, без поддержки со стороны FSR флагманская AMD Radeon RX 7900 XTX в разрезе значения средней кадровой частоты способна обеспечить лишь 9.8 к/c, однако и активация технологии масштабирования «красной команды» помогает далеко не всегда — по сути насладиться качественным игровым процессом в режиме RT Overdrive можно лишь используя пресет Ultra Performance.

Источник изображения: Reddit, CyberJokerWT

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Стоит отметить, что режим Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077 до сих пор находится на стадии доработки, поэтому в будущем можно ожидать каких-либо позитивных изменений.