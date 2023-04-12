Впрочем, насладиться игровым процессом вряд ли получится.

Компьютерное сообщество продолжает изучать возможности видеоадаптеров в Cyberpunk 2077 RT Overdrive, делая всё новые открытия: так, один из энтузиастов продемонстрировал обескураживающие результаты тестов флагманской Radeon RX 7900 XTX, а специалист ресурса Hardware Unboxed решил пойти дальше, запустив игру в режиме Ray Tracing: Overdrive на не слишком производительной модели AMD Radeon RX 6500 XT.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA GeForce

Интересен тот факт, что, хотя официально режим Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077 полноценно поддерживается лишь представительницами NVIDIA серии GeForce RTX 40 и ограниченно моделями семейства RTX 3090, для Radeon RX 6500 XT кнопка активации Path Tracing также оказалась активна.

Впрочем, насладиться игровым процессом Cyberpunk 2077 RT Overdrive на RX 6500 XT вряд ли получится: в 1080p игра работает в виде «слайд-шоу», а понижение разрешения до 720p с задействованием технологии FSR 2.1 с пресетом Ultra Performance визуально хоть и добавило несколько fps, однако приятным прохождением это вряд ли назовёшь.

Источник изображений: Twitter, Hardware Unboxed

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Стоит напомнить, что, исходя из результатов тестов, предоставленных NVIDIA, даже видеокарты серии GeForce RTX 40 не в состоянии обеспечить приемлемое значение средней кадровой частоты без использования технологии DLSS 3.