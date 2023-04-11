Несколько часов назад почитатели популярной игры Cyberpunk 2077 наконец-то получили возможность оценить все красоты нового режима, именуемого Ray Tracing: Overdrive Mode, благодаря обновлению с порядковым номером 1.62.
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Источник изображения: NVIDIA
Впрочем, как сообщается на официальном сайте тайтла, новый режим весьма требователен к «железу», а именно к графической подсистеме, поэтому насладиться великолепием могут далеко не все: так, в настоящий момент полноценная поддержка заявлена лишь для моделей видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, видеоадаптеры GeForce RTX 3090 (вероятно, и с суффиксом «Ti») могут работать лишь с «урезанным» до показателя в 1080p разрешением и при 30 fps, в то время как для обладателей менее производительных графических адаптеров, а именно GeForce RTX 3080 Ti и ниже, «вход закрыт».
Стоит отметить, что режим Ray Tracing: Overdrive Mode для Cyberpunk 2077 представляет собой лишь предварительную версию, поэтому в будущем могут появиться какие-либо положительные изменения.