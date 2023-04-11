Плохие новости для обладателей целого ряда моделей.

Несколько часов назад почитатели популярной игры Cyberpunk 2077 наконец-то получили возможность оценить все красоты нового режима, именуемого Ray Tracing: Overdrive Mode, благодаря обновлению с порядковым номером 1.62.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Впрочем, как сообщается на официальном сайте тайтла, новый режим весьма требователен к «железу», а именно к графической подсистеме, поэтому насладиться великолепием могут далеко не все: так, в настоящий момент полноценная поддержка заявлена лишь для моделей видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, видеоадаптеры GeForce RTX 3090 (вероятно, и с суффиксом «Ti») могут работать лишь с «урезанным» до показателя в 1080p разрешением и при 30 fps, в то время как для обладателей менее производительных графических адаптеров, а именно GeForce RTX 3080 Ti и ниже, «вход закрыт».

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что режим Ray Tracing: Overdrive Mode для Cyberpunk 2077 представляет собой лишь предварительную версию, поэтому в будущем могут появиться какие-либо положительные изменения.