Новинка завоёвывает сердца пользователей.

Недавний дебют младшего представителя игровой линейки настольных процессоров AMD Ryzen 7000X3D в лице Ryzen 7 7800X3D стал не только катализатором возникновения жарких споров касательно возможностей новинки, но и вызвал небывалый интерес со стороны покупателей: так, несколько дней назад новинка оказалась на первом месте в топе продаж известной онлайн-площадки Amazon, а сегодня, благодаря публикации энтузиаста под ником TechEpiphany, стало известно о крайне высоких объёмах продаж новой модели в крупном немецком магазине Mindfactory.

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Источник изображения: AMD

Исходя из представленных данных, всего за несколько дней Ryzen 7 7800X3D разошёлся «тиражом» в 1860 экземпляров — это почти в 11 раз больше по сравнению с количеством реализованных за последнюю неделю единиц одного из его конкурентов из стана Intel в лице Core i7-13700K (170 штук). При этом новинка заняла первое место в разрезе объёмов продаж CPU у данного ритейлера.

Источник изображения: Twitter, TechEpiphany

Впрочем, достаточно внушительное количество пользователей до сих пор привержено платформе Socket AM4: так, игровой процессор AMD прошлого поколения в лице Ryzen 7 5800X3D с результатом в 1070 реализованных единиц оказался на втором месте рейтинга, а Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600 с показателями в 380, 340 и 310 штук заняли третью, четвёртую и пятую позиции соответственно.

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Стоит отметить, что Ryzen 7 7800X3D на старте продаж приобретают заметно охотнее Ryzen 9 7900X3D, который примерно за этот же период после своего дебюта был реализован в количестве 360 единиц, что, впрочем, учитывая стоимость и уровень игровой производительности младшей модели, не вызывает особого удивления.