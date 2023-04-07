Похоже, геймеры пребывавшие до недавних пор в режиме «ждуна», активизировали свои действия после недавнего дебюта Ryzen 7 7800X3D, который и был предметом их желаний, да к тому же продемонстрировал впечатляющий уровень игрового быстродействия на фоне Core i9-13900K: как сообщает ресурс Wccftech, новинка стала самой продаваемой моделью CPU на Amazon.
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Впрочем, стоимость Ryzen 7 7800X3D на онлайн-площадке пока несколько выше рекомендованной: в настоящий момент ценник новинки на Amazon стартует с отметки в $550, в то время как её ближайший преследователь и по совместительству основной игровой конкурент в лице Intel Core i9-13900K, занимающий вторую строчку рейтинга продаж, предлагается по цене от $570.
Источник изображений: Amazon
Стоит отметить, что представители серии Ryzen 5000 также вызывают недюжинный интерес у компьютерного сообщества: так, Ryzen 5 5600X очутился на третьей позиции в топе продаж, игровая модель AMD прошлого поколения в лице Ryzen 7 5800X3D расположилась на четвёртом месте, а замыкает пятёрку лидеров Ryzen 7 5800X.
Остаётся надеяться, что после спада ажиотажа стоимость Ryzen 7 7800X3D нормализуется, а то и вовсе подвергнется официальному снижению, как это уже произошло с его старшими «соплеменниками», однако даже сейчас в дуэте с материнской платой на базе чипсета B650, ценник которой стартует с отметки в $125, новинка выглядит достаточно привлекательно.