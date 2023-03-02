Несколько дней назад состоялся долгожданный запуск первых представителей игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, а сегодня в распоряжении энтузиаста TechEpiphany оказались свежие данные, иллюстрирующие популярность новых продуктов среди покупателей крупного немецкого ритейлера Mindfactory, о чём сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: AMD
Согласно представленным данным, предтоповый процессор Ryzen 9 7900X3D продаётся весьма неплохо: так, с момента его появления в продаже (28 февраля), было реализовано уже 360 экземпляров, что позволило новинке оказаться на третьем месте в списке лидеров продаж.
Впрочем, его предшественник в лице Ryzen 7 5800X3D пользуется ощутимо большей популярностью: за последнюю неделю было раскуплено 490 единиц, что поставило игровую модель AMD прошлого поколения на первое место в разрезе продаж.
При этом Ryzen 9 7900X3D приобретают весьма охотнее его стандартного «соплеменника» в лице Ryzen 9 7900X, который даже на старте продаж не пользовался бешеной популярностью, что вылилось в 230 реализованных единиц.
Данные за 39 неделю 2022 года
Источник изображений: Twitter, TechEpiphany
Судя по всему, с точки зрения покупателей, Ryzen 9 7900X3D представляет собой сбалансированную модель, позволяющую дать бой Core i9-13900K в ряде игр при практически равном ценнике, а также демонстрирующую схожий с Ryzen 9 7900X уровень производительности в прикладных задачах, что подтверждают недавние тесты.
Что касается флагманского игрового процессора AMD в лице Ryzen 9 7950X3D, то ситуация с его доступностью в немецкой рознице весьма печальная: исходя из имеющихся данных, его попросту нет в наличии.
Стоит отметить, что полную картину, иллюстрирующую популярность игровых процессоров AMD Ryzen 7000X3D среди геймеров, можно будет лицезреть лишь в начала апреля, когда появится наиболее доступная модель с кэш-памятью 3D V-Cache «на борту» в лице Ryzen 7 7800X3D – благодаря высокому уровню производительности при сравнительно низком ценнике именно ей прочат лавры народного лидера.