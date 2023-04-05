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Первые всесторонние тесты Ryzen 7 7800X3D — i9-13900K повержен, лучший игровой CPU по версии TPU
Отличный вариант для геймерского ПК.
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За день до официального дебюта долгожданной игровой модели AMD Ryzen 7 7800X3D «красная команда» дала добро на публикацию первых материалов, посвящённых изучению возможностей и уровня производительности новинки: присоединились к сему празднику и специалисты ресурса TechPowerUp, поделившиеся результатами своих изысканий с широкой компьютерной общественностью.

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Итак, настольный процессор Ryzen 7 7800X3D является младшим представителем линейки игровых процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, снабжённых дополнительным объёмом кэш-памяти благодаря задействованию технологии 3D V-Cache, что должно положительным образом сказываться на игровой производительности: новинка снабжена 8 ядрами/16 потоками в рамках одного чиплета и имеет в своём распоряжении 96 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Процессор функционирует на базовой частоте в 4.2 ГГц с возможностью повышения до 5.0 ГГц в максимальном режиме, а его уровень TDP составляет 120 Вт.

Помимо непосредственно Ryzen 7 7800X3D тестовая система включала в себя материнскую плату ASUS X670E Crosshair Hero (BIOS 9927), пару модулей оперативной памяти DDR5-6000 (CL36-36-36-76) общим объёмом в 32 Гбайт, графический адаптер PNY GeForce RTX 4090 XLR8, а также процессорный кулер Noctua NH-U14S.

В большинстве прикладных задач и тестовых пакетов новинка с активной функцией PBO ожидаемо расположилась между показателями Ryzen 7 7700X и Ryzen 7700: подобное поведение можно наблюдать и в вопросах рендеринга посредством Blender и Cinebench R23, компрессии/распаковке файлов в 7-Zip, а также кодировании медиафайлов с задействованием различных кодеков (AV1, H.264, H.265).

В игровых же приложениях геймерский Ryzen 7 7800X3D показал всё своё великолепие: согласно итоговым результатам тестов, основанным на «замерах» в более чем десятке тайтлов, в разрешении 1080p новинка не только разделалась со своим основным конкурентом в лице Core i9-13900K, в разрезе средней кадровой частоты с активной функцией PBO оказавшись быстрее на 6.9 %, не говоря уже про преимущество над Core i7-13700K (+10.8 %), но и на 8.4 % опередила своего старшего «соплеменника» в лице Ryzen 9 7950X3D.

По показателю минимального fps новинка также оказалась на первом месте, в разрешении 1920x1080 обогнав Ryzen 9 7950X3D и Core i9-13900K на 8.7 и 8.9 %, а также взяв верх над Core i7-13700K (+12.7 %).

Что касается уровня энергопотребления и нагрева, то в прикладных задачах и тестах Ryzen 7 7800X3D на фоне показателей Core i9-13900K и Core i7-13700K также смотрелся весьма выгодно, потребовав в среднем 49-54 Вт при температуре в 82-91 °C, а в игровых приложениях — 49-51 Вт при 65-67 °C.

Источник изображений: TechPowerUp

Хотя разгон Ryzen 7 7800X3D на основе множителя по-прежнему невозможен, на фоне ограничений Ryzen 7 5800X3D новинка получила некоторые преференции в виде поддержки Precision Boost Overdrive (PBO) и Curve Optimizer (CO), однако стоит учесть, что температурный предел представителей серии Ryzen 7000X3D несколько ниже «потолка» для Ryzen 7000 – 89 °C против 95 °C. Кроме того, Ryzen 7 7800X3D получил искусственное ограничение в виде максимального предела по частоте в 5050 МГц на ядро.

Помимо этого, исследователи ресурса в процессе тестирования столкнулись с неравномерной загрузкой ядер Ryzen 7 7800X3D как минимум в Cyberpunk 2077 – AMD знает о возможности возникновения данных проблем и рекомендует использовать только свежую версию Windows, чем и воспользовались специалисты источника, так как другие методы попросту не помогли.

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Подводя итог, можно отметить, что для большинства геймеров Ryzen 7 7800X3D станет отличным вариантом для игровой сборки, ощутимо превосходя своих конкурентов из стана Intel — при стартовой стоимости в $449 в паре с материнской платой на базе чипсета B650 с ценником от $125 на фоне цены в $570 лишь за один Core i9-13900K новинка выглядит «лакомым кусочком».

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#amd #ryzen 7 7800x3d
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