Дебют новинки уже не за горами.

На фоне приближающегося дебюта младшей (на текущий момент) игровой видеокарты NVIDIA семейства Ada Lovelace разного рода инсайдеры и специалисты продолжают «бомбардировать» сеть всё новыми данными, приоткрывающими завесу тайны над характеристиками и уровнем производительности предстоящей новинки: буквально несколько часов назад в сети появились первые изображения GeForce RTX 4070 в исполнении Founders Edition, в том числе благодаря публикации энтузиаста David Giannis, а сейчас этот же источник решил обнародовать скриншоты утилиты GPU-Z, иллюстрирующие спецификации и целый ряд параметров модели.

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Согласно представленным данным, геймерская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition, получившая в своё распоряжение 5888 ядер CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X производства Micron с эффективной частотой 21 ГГц при шине в 192 бит, что даёт общую пропускную способность памяти в 504.2 Гбайт/c, в процессе тестирования разогналась до 2805 МГц по GPU, в то время как заявленное значение в boost-режиме составляет 2475 МГц.

При этом графический процессор и память разогрелись до 70.6 и 76.0 °C соответственно, в то время как температура в «горячей точке» составила 85.9 °C. Уровень энергопотребления GPU достиг значения в 169.3 Вт, а показатель TBP дошёл до отметки в 200.6 Вт.

Источник изображений: Twitter, David Giannis

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Исходя из имеющей информации, первые модели GeForce RTX 4070 появятся в продаже 13 апреля, а их стоимость будет стартовать с отметки в $599.