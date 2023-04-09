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Первые изображения NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition появились в сети
Дизайн новинки весьма привычен.
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До официального запуска игровой видеокарты GeForce RTX 4070 остались считаные дни, поэтому не мудрено, что данных, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности и внешним видом первых моделей, становится всё больше: не так давно широкая компьютерная общественность могла лицезреть новинки производства Palit, ZOTAC, Gigabyte и MSI, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz и энтузиаста David Giannis оказались изображения RTX 4070 в исполнении Founders Edition.

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Источник изображения: Twitter, David Giannis

Игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition получила весьма привычный дизайн, выполненный в тёмных цветах с алюминиевыми вставками, и систему охлаждения, снабжённую массивным оребрённым радиатором и парой вентиляторов, расположенных с двух сторон.

Источник изображения: VideoCardz

При этом размеры новинки в сравнении с параметрами RTX 4080 FE заметно меньше — судя по всему, V-образная печатная плата видеоадаптера будет короче на фоне других представительниц серии RTX 40, и в разрезе габаритов модель будет весьма схожа со своей «соплеменницей» прошлого поколения в лице RTX 3070 FE, занимая два слота.

NVIDIA оснастила новинку 16-контактным разъёмом дополнительного питания, в то время как ряд моделей от партнёров компании довольствуется лишь 8-пиновым коннектором. За вывод изображения ответственность несут три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

Источник изображения: Twitter, David Giannis

Стоит отметить, что старшая «соплеменница» предстоящей новинки в лице GeForce RTX 4070 Ti так и не получила исполнение Founders Edition, в то время как для RTX 4070 специалисты NVIDIA, похоже, уделили больше внимания.

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Исходя из имеющихся данных, первые обзоры, посвящённые возможностям и характеристикам RTX 4070, должны быть опубликованы 12 апреля, а в продажу новинка поступит днём позже по рекомендованной стоимости $599.

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#nvidia #geforce rtx 4070 #founders edition
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