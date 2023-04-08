Дебют первых моделей RTX 4070 уже не за горами.

Пока широкое компьютерное сообщество лишь ожидает скорого выхода наиболее доступной (на сегодняшний день) представительницы серии GeForce RTX 40, попутно изучая предварительные ценники первых моделей от ZOTAC, ASUS, MSI и PNY, обозреватели уже получили новенькие GeForce RTX 4070 для своих изысканий, о чём сообщает энтузиаст под ником alex wifi, подкрепив свои слова изображением упаковки новой модели производства Palit.

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Источник изображения: Twitter, alex wifi

К сожалению, на представленной фотографии, на которой красуется коробка новинки, можно разглядеть лишь очертания непосредственно самой «виновницы торжества» в лице Palit GeForce RTX 4070 Dual OC, однако некоторые нюансы касательно внешнего вида модели всё же можно почерпнуть: судя по всему, кожух видеокарты будет выполнен в тёмных цветах, а её система охлаждения получит два вентилятора, что также видно по названию.

Кроме того, новинка может похвастаться заводским разгоном, 12 Гбайт видеопамяти, а также поддержкой технологий Reflex, DLSS 3 и трассировки лучей. Помимо этого, энтузиаст сообщил о наличии у представленной модели 8-контактного разъёма дополнительного питания.

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Стоит напомнить, что, исходя из «утекшей» ранее информации, «сердцем» игрового видеоадаптера GeForce RTX 4070 станет чип AD104, снабжённый 5888 ядрами CUDA. Также новинка обзаведётся чипами памяти GDDR6X и 192-битной шиной. При этом модели RTX 4070 могут быть представлены в двух вариациях: «стандартная» будет характеризоваться уровнем TDP в 200 Вт, в то время как уровень энергопотребления топовой достигнет значения в 225 Вт, что потребует наличия 16-контактного коннектора дополнительного питания — пару таких видеокарт от Gigabyte можно было наблюдать несколькими днями ранее.