Похоже, предварительная стоимость новинки несколько завышена.

В преддверии скорого запуска игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 сотрудники онлайн-магазинов продолжают свою нелёгкую работу по наполнению прайс-листов новыми моделями: ранее компьютерная общественность узнала о предварительных ценниках нескольких новинок производства ASUS, MSI и PNY, а сегодня, благодаря подсказке энтузиаста под ником momomo_us, стало известно о появлении новой модели от ещё одного производителя.

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Так, ассортимент чилийского ритейлера Notebook Store пополнился новенькой моделью ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge, которая была оценена в 791990 чилийских песо (около 970 американских долларов). Учитывая рекомендованную стоимость в $599, ценник несколько обескураживает, однако стоит отметить, что после запуска он может ощутимо снизиться, в настоящий момент являясь лишь предварительным.

Источник изображения: Notebook Store

К сожалению, помимо упоминания о наличии 12 Гбайт видеопамяти, каких-либо иных данных, приоткрывающих завесу тайны о технических характеристиках новинки, ритейлер пока не предоставляет, однако, исходя из «утекшей» ранее информации, известно, что GeForce RTX 4070 будет основана на графическом процессоре AD104, оснащённом 5888 CUDA-ядрами, получит чипы памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и шину в 192 бит.

Что касается внешнего вида ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge, то несколько часов назад, благодаря ресурсу VideoCardz, появилось изображение аналогичной модели с припиской OC, отличающейся заводским разгоном — как и следует из названия, новинка получила систему охлаждения с двумя вентиляторами.

Источник изображения: VideoCardz

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Дебют GeForce RTX 4070 должен состояться 13 апреля, в то время как появление первых обзоров ожидается днём ранее.