Изображения новинки прилагаются.

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На фоне неумолимо надвигающегося запуска очередной игровой модели видеокарты NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 ассортимент ряда магазинов постепенно наполняется предстоящими новинками: так, «сетевой детектив» momomo_us заметил одну из моделей RTX 4070 производства Gigabyte на известной онлайн-площадке Amazon.

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Согласно представленным изображениям и информации, игровой видеоадаптер Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC, выполненный в тёмных тонах, сможет похвастаться производительной системой охлаждения WINDFORCE с массивным радиатором и тремя вентиляторами, наличием двух микросхем BIOS, подсветкой RGB Fusion, металлической задней панелью и кронштейном, предотвращающим провисание.

Кроме того, подтверждается, что новинка будет снабжена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и шиной в 192 бит, а также тензорными и RT-ядрами четвёртого и третьего поколений соответственно.

За вывод изображения модели будут отвечать три разъёма DisplayPort и один HDMI, а организация дополнительного питания ложится «на плечи» 8-контактного коннектора. Судя по размерам, новинка потребует как минимум три слота для своего размещения.

Источник изображений: Amazon

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Исходя из имеющейся информации, первые модели GeForce RTX 4070 должны поступить в продажу 13 апреля.