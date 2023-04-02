Свежие данные от специалистов Steam.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Игровой онлайн-сервис Steam продолжает ежемесячно информировать общественность о предпочтениях геймеров в «железе», в том числе в видеокартах: мартовский отчёт специалистов площадки оказался весьма интересным, преподнеся некоторые сюрпризы.

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Источник изображения: NVIDIA

Исходя из опубликованных данных, новой «народной» моделью стала видеокарта среднего ценового сегмента в лице NVIDIA GeForce RTX 3060: если в прошлом месяце в разрезе общей доли использования в игровых системах она занимала лишь пятую строчку в рейтинге видеоадаптеров, то в марте с результатом в 10.67 % прочно укрепилась на вершине пьедестала.

На второй и третьей позиции также расположились представительницы «золотой середины», принадлежащие к серии xx60: так, GeForce RTX 2060 находит своё призвание в 8.05 % игровых ПК, а старая добрая GeForce GTX 1060 радует 7.85 % геймеров.

Динамика роста популярности за последние два месяца также достаточно интересна: GeForce RTX 3060 вырывается в лидеры, за февраль и март набрав 7.0 % новых «поклонников», на втором месте с показателем в 3.68 % оказывается RTX 2060, а замыкает тройку лидеров RTX 3070, прибавившая 2.76 %.

Что касается представительниц серии GeForce RTX 40, то в разрезе динамики за последние два месяца наиболее успешной оказалась GeForce RTX 4070 Ti (+0.23 %), по данному показателю расположившаяся на двенадцатой строчке.

Источник изображений: Steam

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Игровые же видеоадаптеры AMD у геймеров Steam, похоже, не в фаворе: по динамике и общей доле продукты «красной команды» не смогли войти даже в топ-10. При этом моделям текущего поколения, принадлежащим к линейке Radeon RX 7000, в представленном рейтинге места вообще не нашлось, что указывает на их крайне низкую популярность на площадке.