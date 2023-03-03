Игровая онлайн-площадка Steam продолжает радовать компьютерную общественность, публикуя очередной отчёт, приоткрывающий завесу тайны в том числе над популярностью той или иной модели видеокарты: на сей раз стала доступна статистика за февраль, иллюстрирующая некоторые тенденции в мире игрового «железа».
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Источник изображения: NVIDIA
Как можно заметить, бюджетные видеокарты NVIDIA прочно занимают лидирующие позиции в разрезе общей доли их использования: так, GeForce GTX 1650 установлена в 6.12 % геймерских ПК, что ставит её на первую строчку рейтинга популярности, а старая добрая GeForce GTX 1060, занимая вторую позицию, нашла своё призвание в 5.28 % игровых систем, не потеряв за последний месяц и доли процента.
Не менее интересна и динамика роста популярности видеокарт за февраль: так, наибольшее увеличение доли пришлось на десктопную GeForce RTX 3060, которая с отрывом в более чем в два раза превзошла мобильную RTX 3060 (+0.69 против +0.31 %), занимающую вторую строчку.
Источник изображений: Steam
Растёт база пользователей и у графических адаптеров серии GeForce RTX 40: лучшие достижения на данном поприще продемонстрировала GeForce RTX 4080, с результатом в +0.2 % оказавшаяся на шестом месте, в то время как RTX 4070 Ti и RTX 4090 с показателями роста в +0.18 и 0.07 % очутились на восьмой и четырнадцатой позициях соответственно.
А вот продукты AMD по-прежнему не слишком популярны среди геймеров, использующих Steam: в разрезе доли пользователей и динамике за месяц видеокарт «красной команды» в топ-10 лидеров замечено не было. Что касается моделей серии Radeon RX 7000, то в статистике они даже не представлены, что свидетельствует об их малой распространённости.