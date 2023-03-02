Не так давно анонсированная видеокарта Yeston GeForce RTX 4080 Sakura Sugar, отличающаяся нестандартным дизайном, поступит в продажу уже через несколько дней, о чём информирует общественность ресурс VideoCardz.
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Новинка станет первой моделью GeForce RTX 4080, базирующейся на печатной плате с белым текстолитом, хотя и не единственной — чуть ранее GALAX рассказала о готовящейся GeForce RTX 4080 HOF с PCB белого цвета.
Внешний вид Yeston GeForce RTX 4080 Sakura Sugar весьма оригинален: дизайн видеокарты наполнен яркими цветами с красующейся на задней панели девушкой в аниме-стиле и RGB-подсветкой.
Система охлаждения видеоадаптера включает в себя массивный радиатор с тепловыми трубками, дополненный тремя вентиляторами, а за вывод изображения отвечают три разъёма DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1.
Частоты графического процессора новинки вполне стандартные и составляют 2205/2505 МГц в номинальном/boost-режимах. Видеокарта, как и её «соплеменницы», снабжена 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 256-битной шиной.
Источник изображений: Newegg
Что касается стоимости Yeston GeForce RTX 4080 Sakura Sugar, то она весьма высока: так, на онлайн-площадке Newegg ценник новинки составляет $1400, что является почти рекордным значением для RTX 4080 – самые доступные модели от этого же ритейлера предлагаются на $250 дешевле.
Вполне возможно, что вскоре после своего дебюта новинка подешевеет, как это уже случилось с Radeon RX 7900 XT серии Sakura, ранее предлагавшейся за $1200, а сейчас ставшей доступнее на $130.
Сообщается, что запуск GeForce RTX 4080 Sakura Sugar состоится уже через несколько дней, а именно 10 марта.