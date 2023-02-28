Как известно, вчера пал запрет на публикацию обзоров, посвящённых изучению возможностей новейших игровых процессоров AMD Ryzen 7000X3D с кэш-памятью 3D V-Cache «на борту», а сегодня первые представители новой серии оказались на полках магазинов, однако запуск геймерских новинок сопровождают некоторые странности: если флагманский Ryzen 9 7950X3D был разослан всем именитым (и не очень) изданиям и лидерам мнений, то предтоповая модель в лице Ryzen 9 7900X3D осталась «в тени», так как ни один из крупных ресурсов не получил к ней доступа, поэтому информации, приоткрывающей завесу тайны над уровнем производительности новинки, практически нет — процессор «отметился» лишь в тестовом пакете Geekbench 6.
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Источник изображения: AMD
Ещё более озадачивают данные, опубликованные Andreas Schilling: согласно изображению, иллюстрирующему структуру представителей серии Ryzen 7000X3D, процессор Ryzen 9 7900X3D основывается на двух 6-ядерных CCD-чиплетах с доступом к кэш-памяти 3D V-Cache лишь одним из них, в то время как его «соплеменники» имеют модули с 8 ядрами «на борту», что вызывает некоторые вопросы касательно уровня игровой производительности 12-ядерной модели.
Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling
Учитывая всё вышеизложенное, перед геймерами, желающими в первых рядах заполучить новенький игровой процессор серии Ryzen 7000X3D, стоит трудный выбор — покупать «кота в мешке» за $599 (именно во столько оценён Ryzen 9 7900X3D), дождаться обзоров новинки через неделю-другую, либо же доплатить $100 и приобрести подробно изученный Ryzen 9 7950X3D, который гарантированно обеспечит качественный игровой процесс.
Впрочем, есть ещё один вариант, но он подойдёт только терпеливым пользователям — всего через несколько недель, а именно 6 апреля, должен состояться запуск младшего представителя игровой линейки AMD в лице Ryzen 7 7800X3D, который, исходя из результатов предварительных тестов, в играх способен продемонстрировать аналогичные топовой модели результаты за ощутимые меньшие деньги ($449).