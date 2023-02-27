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Пока компьютерное сообщество обсуждает уровень игровой производительности Ryzen 9 7950X3D против его основного конкурента из стана Intel в лице Core i9-13900K, специалисты ресурса TechPowerUp решили проверить возможности Ryzen 7 7800X3D, дебют которого намечен лишь на начало апреля.

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Источник изображения: AMD

При этом в распоряжении исследователей искомого процессора, естественно, не оказалось, что не помешало им отключить один «стандартный» (лишённый кэш-памяти 3D V-Cache) CCD-чиплет у Ryzen 9 7950X3D, фактически превратив его в Ryzen 7 7800X3D, но с несколько повышенными частотами в сравнении с «реальной» моделью — на графиках он значится с припиской «CCD1 Disabled». Кроме того, специалисты источника не отказали себе в удовольствии проверить достижения CPU при деактивированном чиплете CCD с 3D V-Cache «на борту», который, хоть и может похвастаться дополнительным объёмом кэш-памяти, но имеет более низкие частоты — в отчётах его можно лицезреть с приставкой «CCD0 Disabled».

В прикладных задачах и тестах «симуляция» Ryzen 7 7800X3D (на графиках — Ryzen 9 7950X3D / CCD1 Disabled) показала вполне ожидаемые результаты, в тестах Cinebench R23, Blender, V-Ray, в задачах компрессии/декомпрессии файлов в утилите 7-Zip, а также кодировании медифайлов с использованием кодеков AV1, H.265, H.264 и MP3 выступая на уровне 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 7700.

В игровых же приложениях «импровизированный» Ryzen 7 7800X3D продемонстрировал впечатляющие результаты, в разрешении 1080p взяв верх над более «маститыми» моделями в лице Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X3D.

Уровень энергопотребления новинки на фоне Core i9-13900K также весьма поражает: если аналогу Ryzen 7 7800X3D в мультипоточных тестах и играх требуется всего 76 и 44 Вт, то Core i9-13900K при аналогичных сценариях потребляет 276 и 143 Вт. При этом в играх в разрезе энергоэффективности новинка выглядит безоговорочным лидером.

Источник изображений: TechPowerUp

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Таким образом, игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D может стать лучшим выбором для геймера, предлагая высокий уровень производительности при сравнительно низком ценнике: рекомендованная стоимость новинки от AMD стартует с отметки в $449, что примерно соответствует текущему ценнику Core i7-13700K, в то время как Core i9-13900K обойдётся на $100-150 дороже.

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#amd #ryzen 7 7800x3d
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