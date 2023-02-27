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Первые всесторонние тесты Ryzen 9 7950X3D — Core i9-13900K пал перед новым игровым королём
Ощутимый прирост игровой производительности на фоне Ryzen 9 7950X.
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Предвосхищая завтрашний запуск игровых десктопных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, сегодня компьютерные ресурсы получили возможность опубликовать свои материалы, посвящённые изучению возможностей новинок: не остались в стороне и специалисты сайта TechPowerUp, поделившиеся с общественностью результатами тестов топовой модели в лице Ryzen 9 7950X3D.

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Флагманский настольный процессор Ryzen 9 7950X3D, призванный дать бой Core i9-13900K на игровом поприще, равно как и его «стандартный соплеменник», может похвастаться наличием 16 ядер/32 потоков, но с несколько сниженными частотами — 4.2 ГГц в базовом режиме с увеличением до 5.7 ГГц в максимальном.

Главным же отличием от Ryzen 9 7950X является оснащение новинки дополнительным объёмом кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache, однако есть одна особенность, добавляющая «ложку дёгтя»: как оказалось, лишь один CCD-чиплет имеет расширенную до 96 Мбайт кэш-память L3, в то время как второй является вполне «стандартным» и оснащён 32 Мбайт кэша.

Объяснений этому явлению несколько: во-первых, специалисты AMD, изучив потребности современных игр, обычно не использующих более 8 ядер/16 потоков, решили сэкономить на конечной стоимости продукта, а во-вторых, чиплет CCD, лишённый кэш-памяти 3D V-Cache, имеет возможность повышать свои частоты до более высоких значений.

Помимо искомого процессора в тесте использовалась материнская плата ASUS X670E Crosshair Hero и пара модулей оперативной памяти DDR5-6000 (36-36-36-76), а также графический адаптер GeForce RTX 4090.

В популярных бенчмарках и прикладных задачах AMD Ryzen 9 7950X3D демонстрирует вполне неплохие результаты даже в стоке, в Blender и Cinebench R23 практически не уступая Core i9-13900K (-4.0 и -0.1 %), в V-Ray превосходя модель «синей команды» на 9.4 %, в задачах компрессии/декомпрессии файлов посредством 7-Zip оказываясь впереди своего конкурента на 4.0/16.1 %, в вопросах кодирования медиафайлов с задействованием кодеков H.264 и MP3 выступая на равных с оппонентом, но оставаясь несколько позади при использовании AV1 и H.265 (- 9.5 и -5.8 %).

На фоне «стандартной» модели в лице Ryzen 9 7950X, оснащённого аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 4.5/5.7 ГГц, новинка также демонстрирует вполне ожидаемые показатели, чуть отставая от «соплеменника» в большинстве задач.

А вот на игровом поприще AMD Ryzen 9 7950X3D, как и предполагалось, оказался весьма неплох, в разрезе средней кадровой частоты и минимального fps в разрешении 1080p существенно обогнав Ryzen 9 7950X, поравнявшись с Core i9-13900K в стоке и на несколько процентов обогнав своего соперника из стана Intel благодаря установке планировщика в режим «Prefer Cache».

Что касается уровня энергопотребления, то Ryzen 9 7950X3D продемонстрировал заметно меньшую «прожорливость» в сравнении с Core i9-13900K, в многопоточных задачах и игровых приложениях в стоке требуя 140 и 56 Вт против 276 и 169 Вт у оппонента.

Уровень нагрева новинки также оказался заметно ниже показателей конкурента: температура стокового Ryzen 9 7950X3D в процессе тестирования в ряде приложений и бенчмарков достигала значения в 86 °C, а в играх — 73 °C.

Преимущество от оснащения новинки лишь одним CCD-чиплетом с дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache наглядно продемонстрировано на графиках максимальных частот: при задействовании «стандартного» чиплета частотный «потолок» заметно выше.

Источник изображений: TechPowerUp

Возможности оверклокинга Ryzen 9 7950X3D ограничены: хотя новинка и поддерживает разгон при помощи Precision Boost Overdrive и Curve Optimize, однако овреклокинг на основе множителя заблокирован. Кроме того, температурный порог понижен со стандартного значения в 95 °C (для «обычных» моделей) до 89 °C.

Подводя итог, можно отметить, что Ryzen 9 7950X3D демонстрирует ощутимый прирост игровой производительности в сравнении не только со «стандартным» Ryzen 9 7950X, в разрешении 1080p обгоняя своего «соплеменника» на 14 % и практически не уступая ему в прикладных задачах, но и навязывает борьбу Core i9-13900K, превосходя своего конкурента в разрезе энергоэффективности.

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Впрочем, рекомендованная стоимость Ryzen 9 7950X3D, составляющая $699, может остановить некоторых геймеров, учитывая, что Core i9-13900K можно найти на $100-130 дешевле, а общий ценник платформы Socket AM5, поддерживающей лишь память типа DDR5, может оказаться ещё выше.

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#amd #ryzen 9 7950x3d
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