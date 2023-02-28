Сегодня, как и ожидалось, AMD дала старт продажам нового поколения игровых настольных процессоров серии Ryzenn 7000X3D: как сообщает ресурс VideoCardz, долгожданные модели Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, оснащённые дополнительным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache, наконец-то появились на полках магазинов.
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Источник изображения: Newegg
Флагманом игровой серии AMD стал 16-ядерный 32-поточный процессор Ryzen 9 7950X3D, способный работать на частоте до 5.7 ГГц в boost-режиме, и имеющий в своём распоряжении солидный объём кэш-памяти второго и третьего уровней, в сумме равный 144 Мбайт.
Предтоповая же модель в лице AMD Ryzen 9 7900X3D снабжена 12 ядрами/24 потоками с максимальной частотой до 5.6 ГГц и 140 Мбайт кэш-памяти (L2+L3). При этом уровень TDP обеих новинок одинаков и составляет 120 Вт.
Стоит напомнить, что буквально вчера специалисты всесторонне изучили возможности Ryzen 9 7950X3D на фоне Core i9-13900K, попутно выяснив, что новинка имеет неравнозначные CCD-чиплеты — лишь один из модулей снабжён дополнительным кэшем 3D V-Cache, но имеет более низкие максимальные частоты по сравнению со вторым.
Это же касается и Ryzen 9 7900X3D, состоящего из двух 6-ядерных CCD-чиплетов, в то время как Ryzen 7 7800X3D, основанный на одном модуле, данной проблемы, естественно, будет лишён. Кроме того, специалисты AMD выпустили специальное ПО, призванное устранить возможные недочёты.
Что касается стоимости новинок, то поступившие в продажу на Newegg процессоры Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D оценены в $699 и $599 соответственно. Наиболее же доступная из всей троицы игровая модель в лице Ryzen 7 7800X3D с 8 ядрами/16 потоками «на борту», которая, согласно исследованиям специалистов, может стать лучшим выбором для бережливых геймеров, должна дебютировать лишь 6 апреля с рекомендованным ценником в $449.
Источник изображения: VideoCardz