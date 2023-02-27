В преддверии неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 7000X3D в сеть «просачиваются» всё новые результаты тестов предстоящих новинок: так, благодаря Twitter-боту BenchLeaks стало известно о возможностях предтоповой модели в тесте Geekbench 6.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, игровой десктопный процессор Ryzen 9 7900X3D, оснащённый 12 ядрами/24 потоками, функционирующими на частотах 4.4/~5.4 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дуэте с материнской платой X670 GAMING X AX производства Gigabyte и модулями оперативной памяти DDR5-6000 общим объёмом в 32 Гбайт в однопоточном подтесте Geekbench 6 смог набрать 2840 баллов, обогнав своего оппонента из стана Intel в лице 16-ядерного 24-поточного Core i7-13700K в среднем на 2.5 %, а в многопоточном состязании завоевал 17257 очков, уступив модели «синей команды» всего 0.2 %.
Источник изображения: Geekbench 6
Что касается противостояния игровой и «стандартной» моделей AMD, то в борьбе против 12-ядерного 24 поточного Ryzen 9 7900X, характеризующегося частотной формулой 4.7/5.6 ГГц, в однопотоке/многопотоке Ryzen 9 7900X3D оказался позади на 1.0/1.9 %.
Стоит напомнить, что новинка с рекомендованным ценником в $599 должна появиться в продаже уже завтра, а именно 28 февраля.