Новинка на равных борется с Core i7-13700K.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

В преддверии неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 7000X3D в сеть «просачиваются» всё новые результаты тестов предстоящих новинок: так, благодаря Twitter-боту BenchLeaks стало известно о возможностях предтоповой модели в тесте Geekbench 6.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, игровой десктопный процессор Ryzen 9 7900X3D, оснащённый 12 ядрами/24 потоками, функционирующими на частотах 4.4/~5.4 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дуэте с материнской платой X670 GAMING X AX производства Gigabyte и модулями оперативной памяти DDR5-6000 общим объёмом в 32 Гбайт в однопоточном подтесте Geekbench 6 смог набрать 2840 баллов, обогнав своего оппонента из стана Intel в лице 16-ядерного 24-поточного Core i7-13700K в среднем на 2.5 %, а в многопоточном состязании завоевал 17257 очков, уступив модели «синей команды» всего 0.2 %.

Источник изображения: Geekbench 6

Что касается противостояния игровой и «стандартной» моделей AMD, то в борьбе против 12-ядерного 24 поточного Ryzen 9 7900X, характеризующегося частотной формулой 4.7/5.6 ГГц, в однопотоке/многопотоке Ryzen 9 7900X3D оказался позади на 1.0/1.9 %.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Стоит напомнить, что новинка с рекомендованным ценником в $599 должна появиться в продаже уже завтра, а именно 28 февраля.