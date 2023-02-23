В преддверии скорого выхода нового поколения настольных процессоров AMD с кэш-памятью 3D V-Cache «на борту», относящихся к серии Ryzen 7000X3D, некоторые энтузиасты, тем или иным способом заполучившие в свои руки новенькие CPU, продолжают делиться с общественностью результатами их тестов: так, несколько дней назад флагманская игровая модель в лице Ryzen 9 7950X3D показала свои достижения в Geekbench 5 и Blender, а сегодня «засветилась» в CPU-Z и AIDA64.
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По информации ресурса Wccftech, в дуэте с новинкой «трудилась» материнская плата MSI MAG X670E Tomahawk WiFi, получившая поддержку настольных процессоров Ryzen 7000X3D «из коробки», в чём можно убедиться благодаря скриншоту утилиты CPU-Z. К сожалению, тест CPU во встроенном бенчмарке не проводился.
Впрочем, достаточно интересные данные, приоткрывающие очередную завесу тайны над уровнем производительности Ryzen 9 7950X3D, всё же имеются: так, специалисты изучили возможности подсистемы памяти новинки в бенчмарке AIDA64 Cache & Memory с использованием стоковых параметров (DDR5-4800), в разгоне (DDR5-6000, 36-38-38-80), а также задействовав режим «высокой эффективности» (High-Efficiency mode) с аналогичными предыдущему случаю настройками (DDR5-6000, 36-38-38-80), который стал доступен благодаря новой прошивке BIOS на базе AGESA 1.0.0.5c.
Исходя из результатов тестов, активация режима «высокой эффективности» позволила снизить значение таймингов на 10.8 %, а также добиться повышения пропускной способности памяти вплоть до 17.1 % при аналогичных параметрах (DDR5-6000, 36-38-38-80), что в теории должно положительным образом сказаться на быстродействии в игровых приложениях.
Источник изображений: Wccftech
Стоит напомнить, что геймерский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X3D сможет похвастаться 16 ядрами/32 потоками, функционирующими на максимальной частоте до 5.7 ГГц в boost-режиме, а также обзаведётся 144 Мбайт кэш-памяти (L2+L3). Ожидается, что новинка появится на полках магазинов уже 28 февраля, а её рекомендованная стоимость остановится на отметке в $699.