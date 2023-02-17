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Первые тесты геймерского процессора AMD Ryzen 9 7950X3D — новинка уступает Ryzen 9 7950X
Процессор продемонстрировал свои возможности в паре тестовых пакетов.
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Пока компьютерное сообщество замерло в ожидании скорого дебюта игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, оснащённых внушительным объёмом кэш-памяти благодаря задействованию технологии 3D V-Cache, некоторые энтузиасты уже вовсю изучают возможности ещё не вышедших новинок: так, буквально вчера Ryzen 9 7900X3D был замечен в бенчмарке Ashes of the Singularity, а уже сегодня его старший «собрат» в лице Ryzen 9 7950X3D продемонстрировал свой уровень быстродействия в тестовых пакетах Geekbench 5 и Blender, что стало известно благодаря «зоркому глазу» HXL и BenchLeaks.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, настольный процессор Ryzen 9 7950X3D, функционирующий на частотах 4.2/5.7 ГГц в базовом/максимальном режимах, в связке с материнской платой ROG Crosshair X670E Hero от ASUS в однопоточной/многопоточной дисциплинах Geekbench 5 смог заполучить 2157/21841 балл, отстав от «стандартной» модели в лице Ryzen 9 7950X в среднем на 1.6/5.4 %.

Источник изображения: Geekbench

В тесте Blender десктопный процессор Ryzen 9 7950X3D продемонстрировал результат в 558.59 балла, оказавшись позади Ryzen 9 7950X на 5-14 %.

Источник изображения: Twitter, HXL, Blender

Впрочем, вряд ли основным предназначением CPU серии Ryzen 7000X3D будут прикладные задачи и тесты, учитывая сравнительно скромные достижения модели предшествующего поколения, Ryzen 7 5800X3D, в бенчмарках — наибольшее преимущество от увеличенного объёма кэш-памяти должно быть достигнуто в игровых приложениях.

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Исходя из имеющихся данных, геймерский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X3D обзаведётся 16 ядрами/32 потоками с максимальной частотой в 5.7 ГГц, 144 Мбайт кэш-памяти (L2+L3) и дебютирует 28 февраля, а его рекомендованная стоимость составит $699.

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#amd #ryzen 9 7950x #ryzen 9 7950x3d
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