Как известно, в скором времени ассортимент игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 должен расшириться новыми моделями, более доступными для кошелька рядового покупателя, нежели уже дебютировавшие, и «первой ласточкой» должна стать GeForce RTX 4070, замеченная одним из читателей ресурса VideoCardz сразу в трёх конфигурациях.
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Источник изображения: Wccftech
Как сообщает источник, на сайте, посвящённом регистрации комплектов игр, были найдены упоминания о новых моделях GeForce RTX 4070 производства Gigabyte, принадлежащих к сериям EAGLE OC и AORUS Master, снабжённых 12 Гбайт видеопамяти, а также представительницах RTX 4070 GAMING OC с 10, 12 и 16 Гбайт памяти «на борту».
Источник изображения: VideoCardz, Gigabyte
Впрочем, учитывая постоянно меняющиеся планы NVIDIA по выпуску видеокарт в тех или иных конфигурациях, данные о существовании сразу трёх вариаций GeForce RTX 4070 могли попросту устареть, и от продуктов отказались либо же отложили их выпуск в «долгий ящик».
Что касается свежей информации, приоткрывающей завесу тайны над спецификациями GeForce RTX 4070, то ожидается, что новинка будет основана на графическом процессоре AD104 с 5888 ядрами CUDA и получит в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при шине в 192 бит, а её дебют состоится уже через несколько недель.