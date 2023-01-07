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Процессоры Ryzen 7000X3D не получат возможности ручного разгона, но обзаведутся новой упаковкой
Впрочем, некоторые функции повышения частоты всё же будут.
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Недавний анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, горячо ожидаемых целым рядом геймеров, продолжает обрастать новыми подробностями, о чём спешит поделиться с компьютерной общественностью ресурс VideoCardz: так, дизайн упаковки новинок претерпит некоторых изменений — в дополнение к серебряным и ярко-оранжевым полоскам коробки CPU обзаведутся логотипом, явно указывающим на наличие у моделей кэш-памяти с технологией 3D V-Cache.

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Что касается возможностей оверклокинга, то со времён Ryzen 7 5800X3D практически ничего не изменилось: официально о ручном разгоне не может быть и речи ввиду особой чувствительности моделей с 3D V-Cache к изменению мощности и напряжения, однако особо страждущие энтузиасты могут быть несколько успокоены поддержкой новинками технологии Precision Boost Overdrive и инструмента Curve Optimizer.

Кроме того, как стало известно чуть ранее, максимальная рабочая температура (Tjmax) представителей Ryzen 7000 X3D в сравнении со стандартными моделями с индексом «X» и предшественником в лице Ryzen 7 5800X3D снизится на 6 и 1 °C соответственно (до 89 °C), а максимальное напряжение достигнет отметки в 1.4 В.

Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, новинки появятся на полках магазинов в следующем месяце, а вот данных, приоткрывающих завесу тайны над их стоимостью, пока не имеется.

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#amd #ryzen 7000x3d
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vitosol
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Redneck_prm
14:08
Труба взяла за моду совать av1, а его аппаратно умеют только самые последние видюхи. А процом тащить 1080@60 этот кодек крайне напряжно, квады и феномы уже не вывозят.
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
vladislavich173
14:06
буст частоты без разгона такой же, как и разгон, и результаты ровно те же самые. Если бы в стоке проц не проседал до 1.7 ггц я бы его и не гнал
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
kitava
14:05
Ну и куда там побежали айтишники. На рынок труда выбросило тучи людей с правильными дипломами, знанием языка и портфолио. Что там они за бугром ловить собрались?
В январе технологические компании уже уволили персонала больше, чем за весь декабрь
Дмитрий
14:05
Было 95 будет 89 ? 😁 о точно угадал у кого есть руки и так выставляли в биосе подобное. без амд. нубы перепугались привыкли из коробки холодное брать. Печально про разгон. в 5800х3д они забили...
Предельная температура AMD Ryzen 7000X3D снизилась на 6 градусов относительно стандартных моделей
Дмитрий
14:03
Я говорю про то как раньше было. Сейчас ку потерял интерес ибо через посредника лучше уж в сша взять. доставка выйдет стока же
RTX 4070 Ti уже появились в магазинах РФ – цены удивляют
Den41k
14:01
Господи, я думал они крышку проца эту ущербную поменяют, всем плевать в какой коробке приедет проц, пусть они oem упаковки делают, минус 3 бакса за счёт упаковки хоть что-то.
AMD назвала RX 7900 XT наиболее производительным выбором в категории до $900 — RTX 4070 Ti позади
Romulox
14:00
Кладбища они нарядные устраивают. Флаги, цветочки. Могилизировать украинцев выгодное дело, с какой стороны не посмотри. https://t.me/boris_rozhin/74644
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johnnie74
13:58
Я не знаю что не так с Феномами, у меня их никогда не было, но даже древняя система без разгона на core2quad E6750@2.66 Ghz с 4Gb в 32-bit Win7 преспокойно сейчас открывает 80+ вкладок в Хроме и ос...
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Alan Flow
13:57
Они холоднее, до 60 греются, могут разгоняться за 3.5 гигагерц на воздухе.
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