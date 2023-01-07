Недавний анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, горячо ожидаемых целым рядом геймеров, продолжает обрастать новыми подробностями, о чём спешит поделиться с компьютерной общественностью ресурс VideoCardz: так, дизайн упаковки новинок претерпит некоторых изменений — в дополнение к серебряным и ярко-оранжевым полоскам коробки CPU обзаведутся логотипом, явно указывающим на наличие у моделей кэш-памяти с технологией 3D V-Cache.
реклама
Что касается возможностей оверклокинга, то со времён Ryzen 7 5800X3D практически ничего не изменилось: официально о ручном разгоне не может быть и речи ввиду особой чувствительности моделей с 3D V-Cache к изменению мощности и напряжения, однако особо страждущие энтузиасты могут быть несколько успокоены поддержкой новинками технологии Precision Boost Overdrive и инструмента Curve Optimizer.
Кроме того, как стало известно чуть ранее, максимальная рабочая температура (Tjmax) представителей Ryzen 7000 X3D в сравнении со стандартными моделями с индексом «X» и предшественником в лице Ryzen 7 5800X3D снизится на 6 и 1 °C соответственно (до 89 °C), а максимальное напряжение достигнет отметки в 1.4 В.
Источник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, новинки появятся на полках магазинов в следующем месяце, а вот данных, приоткрывающих завесу тайны над их стоимостью, пока не имеется.