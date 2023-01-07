Ограничения процессоров с 3D V-Cache более жёсткие.

После презентации процессоров AMD Ryzen 7000X3D специалисты отметили некоторые признаки, указывающие на то, что применение технологии 3D V-Cache всё ещё влечёт за собой некоторые ограничения. Например, тепловой пакет всех процессоров зафиксирован на отметке 120 Вт, т.е. старшие 16- и 12-ядерные модели более жёстко ограничены по TDP, который у стандартных вариантов 170 Вт. Также существуют ограничения по напряжению и разгону, они несколько ослабли, но всё ещё присутствуют. Теперь специалисты заметили ещё одно отличие в допустимых эксплуатационных параметрах Ryzen 7000X3D, как сообщает Wccftech, это предельная температура.

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Стандартные процессоры AMD Ryzen 7000 могут работать при температуре до 95°C, а вот 3D V-Cache новинки до 89°C — предельная температура на 6°C ниже. AMD установила максимальное напряжение процессоров Ryzen 7000 X3D на отметке 1,4 В, что на 0,3 В больше, чем у Ryzen 7 5800X3D прошлого поколения. Новые процессоры поддерживают настройку автоматического разгона посредством PBO и Curve Optimizer, но ручной разгон по-прежнему недоступен из-за более высоких требований 3D V-Cache к рабочим параметрам для сохранения стабильности, высокое напряжение и температура могут даже повредить чип.

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Новые процессоры AMD используют весь доступный температурный предел для раскрытия своего потенциала и довольно быстро разогреваются, предъявляя повышенные требования к охлаждению. Всё вышеперечисленное объясняет снижение TDP на старших моделях до 120 Вт, так ниже вероятность столкнуться с «тепловым троттлингом» или нестабильностью.

Источники Wccftech