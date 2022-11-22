Виноваты завышенные цены, спад бума майнинга, геймеры в режиме «ждуна» и другие трудности.

Специалисты исследовательской компании Jon Peddie Research опубликовали свой ежеквартальный отчёт, иллюстрирующий объёмы поставок GPU, который показал весьма плачевное состояние рынка графических процессоров в третьем квартале текущего года, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: PCWorld

Согласно материалу исследователей, объёмы поставок графических процессоров в третьем квартале 2022 года, необходимых для нужд не только настольных, но и мобильных моделей, за упоминаемый период сократились на 25.1 % по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года: для десктопных устройств падение достигло значения в 15.43 %, а для мобильных — целых 30.0 %. Отмечается, что подобного не наблюдалось уже более десятка лет — схожее падение имело место во времена рецессии 2009 года.

Впрочем, на фоне общего снижения поставок Intel смогла нарастить «обороты»: исходя из представленных данных, доля рынка, занимаемого «синей командой», по сравнению с прошлым кварталом увеличилась на 10.3 %, в то время как AMD и NVIDIA потеряли 8.5 и 1.87 % соответственно.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В разрезе количества отгруженных графических процессоров картина весьма схожа: общие объёмы поставок у Intel увеличились на 4.7 %, а у AMD и NVIDIA уменьшились на 47.6 и 19.7 % соответственно.

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Отмечается, что третий квартал обычно является наиболее «горячим» в разрезе объёмов поставок, поэтому поставщики графических процессоров весьма обескуражены текущим положением дел. При этом называется целый ряд причин, повлиявших на столь значимое падение объёмов, в список которых вошла жёсткая санкционная политика ряда стран, «криптозима», снижение количества покупок на фоне смягчения запретов, вызванных коронавирусной пандемией, более высокая стоимость игровых видеокарт, а также ожидание ряда геймеров скорого выхода новых моделей видеоадаптеров.