Список поддерживаемых новинкой игр также вызывает ряд вопросов.

Несколько дней назад стало известно о скором выходе первой в мире игровой видеокарты, которая превосходит своих конкурентов из стана NVIDIA, Intel и AMD как минимум в одном компоненте — модель от китайской компании Moore Threads, получившая название MTT S80, может похвастаться наличием интерфейса PCIe версии 5.0. Сегодня же целый ряд азиатских ресурсов опубликовал результаты тестов новинки, которая продемонстрировала свои возможности в нескольких тайтлах и бенчмарках.

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Как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на материал Expreview, «сердцем» игровой видеокарты Moore Threads MTT S80 стал графический процессор, основанный на обновлённой архитектуре MUSA, функционирующий на частоте в 1.8 ГГц и наделённый 4096 FP32-ядрами.

Кроме того, новинка наделена 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой в 14 ГГц при 256-битной шине, одним портом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort, а также одним 8-контактным разъёмом EPS 12V для организации дополнительного питания. При этом уровень TGP видеоадаптера составляет 255 Вт.

Дизайн Moore Threads MTT S80 в референсном исполнении сочетает в себе чёрные и серые цвета, а система охлаждения новинки может похвастаться двумя 80-мм и одним 70-мм вентиляторами, а также массивным алюминиевым радиатором с четырьмя тепловыми трубками и медным основанием.

Результаты тестов Moore Threads MTT S80 оказались весьма неоднозначными: в ряде синтетических тестов новинка была на голову выше видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, опережая свою соперницу более чем в 2-3 раза, в других же оказалась ощутимо медленнее — например, в Unigine Valley 1.0 модель от китайского производителя была на уровне GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480.

Источник изображений: Wccftech, Expreview

С игровыми возможностями MTT S80 тоже не всё так радужно: как сообщает ресурс VideoCardz, опираясь на «замеры» специалистов нескольких азиатских сайтов, хотя видеокарта и способна удовлетворить потребности не слишком требовательных геймеров, обеспечивая показатель средней кадровой частоты в Counter-Strike: Global Offensive, CrossFire, League of Legends и Diablo III на уровне в 213, 180, 144 и 90-100 к/c соответственно при низких настройках качества графики в разрешении 1080p, однако набор поддерживаемых игр пока что весьма невелик и в данный момент ограничивается 11 тайтлами, а работы над добавлением поддержки ещё для 60 игровых приложений всё ещё ведутся. Кроме того, видеоадаптер имеет поддержку API DirectX версий 9 и 11, в то время как о DirectX 12 ничего не говорится.

Источник изображений: VideoCardz, ITHome

При этом «аппетиты» Moore Threads MTT S80 весьма высоки: максимальный уровень энергопотребления под нагрузкой достигает значения в 240 Вт при среднем показателе в 210 Вт. В режиме ожидания же видеокарта потребовала около 115 Вт, что более чем в 10 раз выше по сравнению с конкурентами.

Источник изображения: VideoCardz, Expreview

Что касается стоимости новинки, то и тут не всё так радужно, как хотелось бы: видеокарту можно приобрести только с дополнительной «нагрузкой» в виде материнской платы TUF GAMING B660M-PLUS D4 производства ASUS по цене в 2999 юаней (около 25 000 рублей).

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Таким образом, в настоящий момент видеокарта Moore Threads MTT S80 на фоне своих конкуренток смотрится не в самом выгодном свете — вполне вероятно, что геймеры отдадут предпочтение условной RTX 3060, позволяющей насладиться всеми доступными играми и не идущей в дуэте с дополнительными комплектующими при покупке.