Кроме того, новинка сможет похвастаться 16 Гбайт видеопамяти.

Китайская компания Moore Threads продолжает подогревать интерес компьютерной общественности к своему новому продукту в лице не так давно анонсированной игровой видеокарты MTT S80, публикуя свежие рендеры своего детища, сообщает ресурс VideoCardz.

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Как можно заметить, новинка снабжена кожухом и металлической задней пластиной, выполненными в тёмно-серых тонах, а также производительной системой охлаждения, снабжённой массивным радиатором и тремя вентиляторам, один из которых имеет более скромные размеры по сравнению со своими «собратьями».

Графический процессор новинки, известный под кодовым именем Chunxiao, основанный на архитектуре MUSA и функционирующий на частоте 1.8 ГГц, нельзя назвать технологическим «прорывом»: GPU производится по 12-нм технологическим нормам, что сравнимо с чипами NVIDIA Turing. При этом видеокарта Moore Threads MTT S80 имеет в своём распоряжении 4096 FP32-ядер, 128 тензорных блоков и характеризуется уровнем производительности в 14.4 TFLOPS в задачах с одинарной точностью, что чуть скромнее на фоне достижений GeForce RTX 3060 Ti.

Источник изображений: VideoCardz, Moore Threads

Как бы то ни было, как минимум одно преимущество на фоне игровых графических продуктов от Intel, NVIDIA и AMD у новинки есть: видеокарта от Moore Threads снабжается интерфейсом PCIe версии 5.0, поддержкой которой снабжены настольные процессоры Intel 12-го и 13-го поколений, а также CPU AMD серии Ryzen 7000, однако по неизвестным «науке» причинам не досчитались новейшие видеоадаптеры вышеупомянутого трио. Впрочем, зачем понадобилось снабжать модель со столь низким уровнем производительности данной версией интерфейса, также остаётся загадкой.

Кроме того, игровая видеокарта Moore Threads MTT S80 станет в один ряд с NVIDIA GeForce RTX 4080 и Intel Arc A770, получив целых 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с шиной в 256 бит.

Производитель считает, что их новый продукт станет неплохим решением для ряда игр, заявив о качественной поддержке в нескольких популярных тайтлах, в том числе CrossFire, League of Legends и Diablo III, обработки мультимедиа, рендеринга, систем с задействованием искусственного интеллекта и задач общего назначения.

Кроме того, сообщается об ощутимом приросте производительности по сравнению с предшественником при задействовании API DirectX и OpenGL, достигающем значений в 400 %, что также намекает на старания специалистов китайской компании заинтересовать ряд геймеров. Впрочем, о поддержке новым продуктом DX12 Ultimate, технологии трассировки лучей и масштабирования производитель не обмолвился.

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Ожидается, что дебют игровой видеокарты MTT S80 состоится 11 ноября: новинка будет доступна на китайских онлайн-площадках в ограниченном количестве.