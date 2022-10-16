Результаты тестов весьма интересны.

Разного рода энтузиасты и специалисты, тем или иным образом заполучившие в свои руки не так давно дебютировавшие настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, продолжают всесторонне изучать их возможности, публикуя результаты своих изысканий: так, исследователь под ником CapFrameX решил проверить, как себя поведёт флагман «красной команды» в лице Ryzen 9 7950X в популярном игровом приложении Metro Exodus при деактивации одного CCD-чиплета, коих у данной модели, как известно, насчитывается целых два, а также отключении технологии многопоточности Simultaneous Multithreading (SMT).

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Источник изображения: AnandTech

Результаты тестирования энтузиаста оказались достаточно занятными: так, в разрезе значений средней кадровой частоты AMD Ryzen 9 7950X с двумя активными CCD и отключённой SMT продемонстрировал рост fps на 9.4 % по сравнению с показателями в стандартном режиме, отключение одного чиплета при активной технологии многопоточности позволило добиться увеличения fps уже на 16.2 %, а последующая деактивация SMT при одном функционирующем CCD показала наибольший рост производительности — 25.3 %.

Источник изображения: Twitter, CapFrameX

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Стоит отметить, что положительное влияние на уровень игровой производительности процессора при наличии лишь одного CCD-чиплета подтверждалось ранее целым рядом специалистов, в том числе и непосредственно представителями AMD, а вот с деактивацией SMT ситуация неоднозначная — подобные манипуляции могут привести как к увеличению fps, так и к его снижению, в зависимости от игры. В случае же Ryzen 9 7950X, несомненно, требуются дополнительные исследования.