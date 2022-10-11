Пока партнёры Intel лишь готовятся к скорому запуску своих кастомных моделей видеокарт Arc A770 и Arc A750, парочка немецких онлайн-магазинов уже готова сообщить ценники топовой видеокарты «синей команды» в европейской рознице, о чём сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на находку энтузиаста Carsten Spille.
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Источник изображения: Intel
Исходя из представленных данных, игровой графический адаптер Intel Arc A770 в исполнении Limited Edition предлагается по цене от 431 до 461 евро (с учётом НДС), что примерно соответствует ожиданиям, учитывая рекомендованную стоимость новинки, объявленную ранее Intel и составляющую 329 и 349 долларов США за модели с 8 и 16 Гбайт видеопамяти соответственно.
Источник изображения: VideoCardz, Geizhals
Как отмечает источник, стоимость Intel Arc A770 в немецкой рознице пока что не слишком заманчивая: хотя новинка «синей команды» и стоит чуть дешевле NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 XT, однако её соперницы в лице GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6650 XT предлагаются почти на 50 евро дешевле.
Впрочем, у Intel есть «козырь в рукаве»: как стало известно месяцем ранее, до конца текущего года покупатели графических адаптеров Arc A7 и Arc A5 в дуэте с некоторыми процессорами семейства Alder Lake при выполнении ряда условий могут рассчитывать на подарок в виде нескольких игр и приложений на общую сумму в $370 или даже чуть больше.