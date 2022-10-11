Новинки появятся на полках магазинов уже совсем скоро.

Похоже, почитатели продукции Intel и просто рядовые геймеры, с нетерпением ожидающие появления в продаже игровых видеокарт Arc A7, уже совсем скоро смогут заполучить желанную новинку: как информирует компьютерную общественность ресурс VideoCardz, пара партнёров «синей команды» сообщили, когда планируют выпустить свои новые модели, а также продемонстрировали их внешний вид.

реклама

Ассортимент компании ASRock пополнится моделью Arc A770 серии Phantom Gaming, выполненной в тёмных тонах, снабжённой тремя вентиляторами с RGB-подсветкой, металлической задней панелью с вырезами для более эффективного охлаждения и занимающей 2.5 слота, а также имеющей в своём распоряжении три разъёма DisplayPort и один HDMI.

Ещё одной новинкой от ASRock станет игровая видеокарта Arc A750 Challenger OC, оснащённая менее внушительной системой охлаждения с двумя вентиляторами по сравнению со своей старшей «соплеменницей» и требующая 2.2 слота для своей установки. Кроме того, модель получила стильный тёмный кожух, металлический бэкплейт, а также по паре портов HDMI и DisplayPort.

Источник изображений: VideoCardz

Компания GUNNIR, уже известная ряду геймеров благодаря выпуску видеокарт Arc A380, снова готова порадовать компьютерное сообщество: производитель готовит новые модели Arc A770 и Arc A750, однако пока доподлинно неизвестно, будет ли дизайн, представленный на изображениях, присущ обеим новинкам, либо потенциальных покупателей ждут какие-либо сюрпризы.

Источник изображения: VideoCardz, Gunnir

Как бы то ни было, исходя из имеющихся изображений, как минимум одна из моделей GUNNIR сможет похвастаться тремя вентиляторами и парой 8-контактных разъёмов для организации дополнительного питания.

Источник изображения: VideoCardz, Cool3C

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается даты выхода новых моделей Arc A770 и Arc A750, то, согласно информации источника, сие событие состоится уже завтра, а именно 12 октября.