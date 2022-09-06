Аттракцион неслыханной щедрости от Intel.

Маркетологи Intel продолжают доказывать, что не зря свой хлеб едят, проводя всё новые конкурсы, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей в своих текущих и даже будущих продуктах: как информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на находку «сетевого детектива», известного под ником momomo_us, «синяя команда» намерена раздать целый ряд игр и программ тем геймерам, которые приобретут их продукцию в составе готовых систем.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Согласно представленной информации, в программе, названной Software Advantage Program, могут принять участие покупатели готовых систем, снабжённых графическими адаптерами серии Arc A7 и Arc A5 (как мобильными, так и ещё не дебютировавшими десктопными), а также рядом моделей процессоров семейства Alder Lake. Стоит отметить, что поставщик продукции также должен быть участником данной программы.

Источник изображения: VideoCardz, Intel

В качестве приза покупателям сулят целых четыре игры, в список которых входят Gotham Knights, Call of Duty: Modern Warfare II, Ghostbusters: Spirits Unleashed и Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, а также три из пяти представленных программ, а именно Topaz Gigapixel AI, MAGIX Video Pro X14, PowerDirector 365, XSplit Premium Suite и D5 Render — согласно подсчётам специалистов Intel, пользователь сможет сэкономить $370 или даже больше.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сообщается, что акция стартовала ещё 25 августа и продлится до конца текущего года, а именно 31 декабря, причём акционные коды будут активны до конца января.