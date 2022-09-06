Маркетологи Intel продолжают доказывать, что не зря свой хлеб едят, проводя всё новые конкурсы, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей в своих текущих и даже будущих продуктах: как информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на находку «сетевого детектива», известного под ником momomo_us, «синяя команда» намерена раздать целый ряд игр и программ тем геймерам, которые приобретут их продукцию в составе готовых систем.
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Источник изображения: Pixabay
Согласно представленной информации, в программе, названной Software Advantage Program, могут принять участие покупатели готовых систем, снабжённых графическими адаптерами серии Arc A7 и Arc A5 (как мобильными, так и ещё не дебютировавшими десктопными), а также рядом моделей процессоров семейства Alder Lake. Стоит отметить, что поставщик продукции также должен быть участником данной программы.
Источник изображения: VideoCardz, Intel
В качестве приза покупателям сулят целых четыре игры, в список которых входят Gotham Knights, Call of Duty: Modern Warfare II, Ghostbusters: Spirits Unleashed и Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, а также три из пяти представленных программ, а именно Topaz Gigapixel AI, MAGIX Video Pro X14, PowerDirector 365, XSplit Premium Suite и D5 Render — согласно подсчётам специалистов Intel, пользователь сможет сэкономить $370 или даже больше.
Сообщается, что акция стартовала ещё 25 августа и продлится до конца текущего года, а именно 31 декабря, причём акционные коды будут активны до конца января.