Впрочем, новинка может похвастаться заводским разгоном.

В преддверии неумолимо приближающегося дебюта игровых моделей GeForce RTX 4090 онлайн-магазины продолжают радовать потенциальных покупателей, рассекречивая цены всё большего количества новинок: так, вчера известная заморская площадка Newegg поведала стоимость моделей MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM X, а сегодня стало известно о цене одной из видеокарт производства ASUS.

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Так, графический адаптер ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition, который, как видно по названию, отличается заводским разгоном, а также наделён производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, увеличившимися в размерах по сравнению с предшественниками, что позволяет более эффективно отводить тепло от массивного радиатора, металлическим каркасом в целях повышения прочности конструкции и качественной подсистемой питания с конденсаторами, рассчитанными на функционирование при температуре в 105 °C на протяжении двух десятков тысяч часов, получил ценник в $1800, что на $200 выше по сравнению со «стандартной» моделью в лице ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090, появившейся в ассортименте магазина несколько дней назад.

Источник изображений: Newegg

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При этом представленная видеокарта, равно как и остальные модели GeForce RTX 4090, наделена 16384 ядрами CUDA, 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и шиной в 384 бит. Кроме того, новинка может похвастаться наличием двух портов HDMI 2.1 и трёх разъёмов DisplayPort 1.4a, а для её установки потребуется 3.65 слота.